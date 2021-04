BREAKING NEWS | O romanca e implicata in spargerea de la casa Dilettei Leotta! Stirea a facut atunci inconjurul lumii! Pagube de 150 000 de euro! Cu ce se ocupa romanca in banda

Politia italiana a capturat o banda de hoti care a dat mai multe lovituri mari in ultimul an la Milano!

Printre membrii retelei era si o romanca, anunta site-ul stiridiaspora.ro! Tanara in varsta de 28 de ani, identificata dupa initialele MRA, trebuia sa-i alerteze pe spargatori in cazul in care ceva ar fi mers in mod neprevazut. Romanca 'lucra' alaturi de o alta fata, in varsta de 24 de ani, de nationalitate sarba.

Cei 3 hoti care au dat spargerea in apartamentul Dilettei Leotta au intrat in casa dupa ce au fortat o usa de la un nivel superior si au iesit prin balcon, apoi au coborat pe terasa vedetei TV. Din casa Dilettei au luat ceasuri, genti, bijuterii si bani cash, pagubele totalizand 150 000 de euro.

Spargerea de pe 6 iunie a fost filmata de camerele de supraveghere din exteriorul cladirii si infractorii au fost astfel capturati. Doi dintre membrii bandei au fost arestati pe 8 februarie, dupa ce au fost prinsi in timp ce furau dintr-un alt apartament de lux, alaturi de doi complici. Hotii se specializasera in lovituri de lux si au mai multi bogati din zona orasului Milano pe lista victimelor.