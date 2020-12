BREAKING NEWS: Caz cutremurator! Un arbitru a fost omorat de un suporter furios chiar pe teren! Atentie, detalii socante

John Chang'aa Okwoyo, un politist retras din activitate, era asistent in meciul dintre Ichuni Youth si Aspire FC, din Kenya. Suporterul s-a infuriat dupa ce ar fi fluierat un fault gresit, si a patruns pe teren, l-a lovit pe arbitru furios, lasandu-l inconstient.

Conform presei din Kenya, barbatul a fost dus la spital, insa nu s-a putut face nimic pentru a fi salvat.

Turneul era organizat impotriva recomandarilor Federatiei din Kenya, organizatorii au ignorat ceea ce li s-a transmis si au continuat cu desfasurarea partidelor.

"Nu exista securitate la turneu, una dintre cerintele principale ale fiecarei partide. Nu era absolut nimeni la stadion unde s-a jucat meciul", a spus un oficial conform standardmedia.co.uk.

Politia a inceput o investigatie pentru a afla ce s-a intamplat, iar persoanele prezente la meci au fost interogate, desi suporterul nu a fost inca gasit.

TERRIBLE NEWS!@FIFAcom referee ???????? John Chang'aa Okwoyo was killed by a football fan in Kenya yesterday for awarding a 'controversial' penalty during Mashinani football tournament between Ichuni Youth and Aspire FC. pic.twitter.com/ysgaNVihpv