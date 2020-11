Borna ISTORICA pe care o va atinge Messi sambata! Leo va infrunta una dintre victimele sale preferate! Meci special chiar daca prietenul Suarez va lipsi

Atletico Madrid-Barcelona este derby-ul rundei a 10-a din campionatul Spaniei.

Chiar daca nu va evolua impotriva prietenului sau Luis Suarez (infectat cu coronavirus), pentru Messi va fi o partida cu totul si cu totul speciala. Leo va bifa al 800-lea meci in tricoul blaugrana, in 17 ani de zile.

Atletico este una dintre victimele preferate ale superstarului Barcelonei, care a marcat 32 de goluri si 8 pase decisive in 41 de meciuri impotriva madrilenilor. Capitanul Barcei a iesit castigator in de 24 de ori si a pierdut doar in 7 intalniri, 10 partide incheindu-se la egalitate.

La ultima partida dintre cele doua de pe Camp Nou, Messi a marcat o dubla in Barcelona 2-2 Atletico Madrid. Messi a inscris de 677 de ori (incluzandu-se si meciurile amicale) in 799 de partide, avand o medie de 0.84 goluri pe meci.

Atletico Madrid este neinvinsa in ultimele 18 meciuri disputate pe Wanda Metropolitano. Ultima infrangere acasa a fost chiar impotriva Barcelonei, iar atunci marcatorul a fost nimeni altcineva decat Lionel Messi, scorul final fiind de 1-0.