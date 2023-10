Bayern, gata să transfere jucătorul pe care Guardiola nu se mai bazează la Manchester City

Kalvin Phillips (27 de ani), mijlocaș cumpărat de Manchester City în vara anului 2022, de la Leeds, pentru aproximativ 50 de milioane de euro, ar putea părăsi Etihad în iarnă.

După un prim sezon în care a jucat foarte puțin - doar patru meciuri ca titular - Phillips nu se regăsește nici în actuala stagiune. Internaționalul englez a început din primul minut un singur joc, în Cupa Ligii Angliei, iar în Premier League a acumulat doar 70 de minute.

Având în vedere că Guardiola nu pare să se bazeze pe Kalvin Phillips, Bayern Munchen intenționează să profite și să îl oferteze pe mijlocașul în iarnă, scrie Bild, care precizează că englezul este una dintre variantele studiate pentru următoarea fereastră de mercato.

La nivelul mijlocașilor centrali, Bayern Munchen se poate baza în prezent pe Joshua Kimmich, Leon Goretzka și Konrad Laimer.

