Starul brazilian a explicat că același lucru i s-a întâmplat și lui Lionel Messi, mai ales în ceea ce privește tratamentul din partea fanilor.

"Am decis să plec de la PSG și a venit această ofertă de la Al Hilal. Am primit-o imediat după ce am plecat, pentru că nu mai eram fericit la PSG.

Clubul și antrenorul nu mai contau pe mine. Deja discutasem cu ei, trebuia să iau o decizie și mi-a plăcut oferta de la Al Hilal.

Primul an a fost minunat. Am fost primit foarte bine. Ultimii doi sau trei ani nu au mai fost la fel, același lucru s-a întâmplat și cu Messi. A fost nedrept, deoarece am dat totul pe teren. Am fost trist pentru felul în care ne-au tratat fanii, mai ales când au venit la mine acasă, când m-au insultat. Au mers prea departe", a povestit Neymar, citat de Mundo Deportivo.

Mărturisirea lui Lionel Messi, despre huiduielile fanilor lui PSG

Campionul mondial a acordat un interviu special pentru beINSports în care a discutat, recent, despre relația tensionată pe care a avut-o cu fanii. Fotbalistul a precizat că a rămas doar cu amintirile plăcute și că nu a fost afectat de huiduieli, pentru că a văzut că atât Kylian Mbappe, cât și Neymar au fost tratați în același mod.

"Am mers la Paris pentru că mi-a plăcut clubul și aveam prieteni acolo, dar și persoane pe care le cunoșteam de la națională. A părut mai ușor pentru mine să mă adaptez față de oricare alte locuri aș fi putut merge și de aceea am decis să merg la Paris.

La început a fost incredibil, am primit mult sprijin, așa cum am spus des, însă după asta, oamenii au început să mă trateze diferit, o parte din publicul parizian. Majoritatea m-a tratat bine, ca la debut, dar a fost tensiune cu mare parte din fanii Parisului, nu am avut niciodată intenția asta. Dar astea au fost lucruri pe care le-au trăit și Mbappe și Neymar anterior, e modul lor de a acționa.

Rămân cu cei care m-au respectat, așa cum eu am respectat pe toată lumea încă de la debut și atât, restul e anecdotă. Rămân cu amintirea lui Neymar și Mbappe, care m-au sprijinit încă de la început", a declarat argentinianul.