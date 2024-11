Fotbalistul brazilian a revenit pe teren pe 21 octombrie în partida câștigată de Al Hilal în fața celor de la Al Ain în Liga Campionilor Asiei, scor 5-4.

Neymar, chemat la Santos! Anunțul oficialului: ”Sunt 60% șanse să semneze!”

Ulterior, Neymar a evoluat în partida cu Esteghlal, scor 3-0, și a suferit o nouă accidentare. În urma investigațiilor medicale, brazilianul a aflat că este vorba despre o accidentare musculară în zona coapsei și va absenta între patru și șase săptămâni.

Cei de la Al-Hilal s-ar fi săturat de accidentările repetate ale lui Neymar, care a evoluat doar în șapte partide de când este legitimat la clubul saudit, din 15 august 2023. În acest context, se vorbește din nou despre un posibil transfer la Santos, formația la care Neymar și-a început cariera și de unde Barcelona l-a transferat în 2013.

Marcio Calves, directorul executiv al lui Santos, a anunțat că în acest moment nu sunt în desfășurare negocieri pentru starul brazilian, însă este convins că fotbalistul va reveni la un moment dat la Santos. De altfel, Calves a precizat că Neymar ar putea face acest lucru după ce îi va expira înțelegerea cu Al Hilal.

Contractul lui Neymar va expira în vară, însă rămâne de văzut dacă saudiții nu vor încheia mai devreme înțelegerea.

”Nu sunt negocieri oficiale cu Neymar în acest moment, dar revenirea lui la clubul nostru este visul oricărui fan. Relația lui Neymar cu Santos este minunată. Și-a început cariera aici și posibilitatea de a reveni depinde de dorința lui și de performanțele cu Al Hilal.

Cred că sunt 60% șanse ca Neymar să semneze cu noi atunci când își va încheia contractul cu Al Hilal. Ar putea accepta micșorarea salariului, pentru că o iubește pe Santos și se gândește să meargă la Campionatul Mondial din 2026”, a spus Marcio Calves, directorul executiv al lui Santos, conform Mundo Deportivo.

Ce a spus Neymar după ultima accidentare suferită

Sud-americanul este legitimat la Al-Hilal de un an și trei luni, iar până acum a jucat în șapte meciuri și a reușit să marcheze un singur gol.



”Am simțit niște crampe foarte puternice! Voi face teste și sper că nu e nimic altceva. E normal să se întâmple asta după un an, doctorii deja m-au avertizat, din cauza asta trebuie să am grijă și să am mai multe minute de joc”, a transmis Neymar.