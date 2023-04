Ajax Amsterdam s-a impus cu scorul de 2-1 pe stadionul De Kuip din Rotterdam, calificându-se în finala competiției, cu PSV Eindhoven.

Davy Klaassen, autorul golului secund al oaspeţilor, în minutul 51, a încercat să continue jocul, dar a ieşit de pe teren câteva minute mai târziu, ţinându-se de cap, după ce a fost lovit cu o brichetă aruncată din tribune.

În timpul confruntării, suporterii au aprins zeci de torțe și fumigene, motiv pentru care s-a întrerupt din cauza fumului intens de pe teren.

"Nu este loc pentru violenţă în fotbal", a reacţionat preşedintele FIFA, Gianni Infantino.

"Astfel de evenimente nu îşi au locul în sportul nostru sau în societate. Toţi jucătorii de fotbal trebuie să fie în siguranţă pentru a juca fotbal şi fac apel la autorităţile competente să se asigure că (siguranţa) este respectată", a scris conducătorul.

