Aflate la egalitate de puncte, cele două reprezentative naționale erau despărțite doar de golaveraj în grupa C, cu avantaj pentru gazde.

Dacă italienii puteau să obțină chiar și un rezultat de egalitate în confruntarea care s-a desfășurat pe BayArena, din Leverkusen, în timp ce Ucraina era nevoită să câștige pentru a prinde biletul pentru EURO 2024.

În timpul intonării imnului Ucrainei, jucătorii au apărut cu steagul țării strâns în jurul corpului, în timp ce fanii italieni au aplaudat pe tot parcursul momentului.

