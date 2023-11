Anunțul făcut de Robert Lewandowski imediat după ce Polonia a ratat calificarea la EURO 2024 din preliminarii

Totuși, Polonia va disputa în luna martie play-off-ul bazat pe clasamentul din Nations League. Echipa antrenată de

Michal Probierz va trebui să treacă de două adversare care urmează să fie stabilite.

La finalul meciului, căpitanul și vedeta Poloniei, Robert Lewandowski, a anunțat că vrea să ajute echipa națională să se califice la EURO 2024 în play-off-ul din martie.

"Evoluția a fost una pozitivă. Am reușit să ajungem în careu, dar nu am fost preciși la ultima pasă sau la șut. Nu am reușit să găsim spații, iar cehii au știut cum să ne blocheze. Tranziția pozitivă a funcțiat foarte bine azi, am ajuns aproape de poarta Cehiei, dar am ratat.





Întreaga campanie de calificare a fost o mare dezamăgire. Încă de la începutul preliminariilor am avut probleme, înregistrând remize sau chiar pierzând. Știm că nu se schimbă multe cu meciul de azi, dar trebuie să vedem lucrurile pozitive și să ne concentrăm pe play-off. Sper că vom juca acasă și ne vom califica la EURO 2024.





Sper că voi putea să îmi ajut naționala la play-off-ul din martie. Voi da tot ce am mai bun", a spus Lewandowski după meciul cu Cehia, citat de Przegląd Sportowy.