Anunt istoric facut de UEFA! Una dintre cele mai vechi reguli din fotbal se schimba

UEFA schimba regulamuntul in privinta golului marcat in deplasare.

Forul european a luat decizia ca din sezonul 2021/2022 regula golului marcat in deplasare, potrivit careia in cazul in care intr-o confruntare dintre doua echipe, scorul general dupa cele doua meciuri este egal, invingatoare este declarata echipa care a marcat in "deplasare" mai multe goluri decat "acasa", sa fie eliminata.

Incepand cu sezonul viitor, daca doua echipe se vor afla la egalitate dupa disputarea unei duble manse, invingatoarea se va decide dupa doua reprize de 15 minute de prelungire si, daca egalitatea se va mentine, castigatoarea se va decide la loviturile de departajare.

"Regula golului marcat in deplasare va fi eliminata din competitiile UEFA incepand cu competitiile din sezonul 2021/22.

Meciurile incheiate la egalitate de puncte, cu acelasi numar de goluri marcate, se vor decide dupa doua reprize de prelungiere de 15 minute si, daca va fi nevoie, dupa executarea loviturilor de departajare", se arata in comunicatul UEFA.

Regula golului marcat in deplasare fusese impusa in anul 1965.