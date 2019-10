Anunt de ultima ora: vor fi testati cu etilotestul inainte sa intre la meci! Caz UNIC in istoria fotbalului

Pirin, club din liga a doua bulgara, isi va testa fanii cu etilotestul la intrarea pe stadion pentru meciul cu Pomorie. Cine nu va fi in regula, va avea accesul oprit la partida de astazi.

Pirin, fosta echipa de prima liga bulgara, se afla acum pe 9 in divizia secunda. Dupa 10 etape, e la 8 puncte distanta de pozitiile de play-off.



The incredible world of Bulgarian football: fans of second-tier Pirin will need to pass a breathalyser test for alcohol before they’re allowed to enter the stadium for today’s game against Pomorie pic.twitter.com/IoUkIX2X48