Antonio Conte revine! Italianul preia echipa care îl vrea pe Radu Drăgușin

Antrenorul italian a ajuns la un acord cu Aurelio de Laurentiis și va deveni antrenorul lui Napoli din această vară.

Antonio Conte, noul antrenor al lui Napoli

Conte s-a înțeles deja cu Napoli în privința drepturilor de imagine, a salariului și a duratei contractului și urmează să semneze în scurt timp, așa cum a anunțat jurnalistul Fabrizio Romano. Presa din Italia a anunțat că cel mai probabil Antonio Conte va fi numit oficial în cursul zilei de luni.

”Anturajul lui Antonio Conte și Napoli pun la punct ultimele detalii ale contractului, care urmează să fie semnat.

Cele două părți au ajuns la un acord cu privire la drepturile de imagine, la salariu. Contractul va fi valabil până în iunie 2027”, a anunțat Fabrizio Romano.

La Napoli, Antonio Conte va încasa 6 milioane de euro pe sezon, însă la această sumă se vor mai adăuga și bonusurile în funcție de performanțele echipei.

Negocierile dintre Antonio Conte și Napoli datează deja de câteva luni, asta pentru că tehnicianul a dorit să se asigure de faptul că extravagantul patron al lui Napoli nu se va implica în problemele ce țin de partea sportivă.

Florin Manea: ”Cu Antonio Conte, antrenor, va trebui să luăm în calcul oferta lui Napoli!”

În presa din Italia, s-a vehiculat recent că Antonio Conte și l-ar dori la Napoli pe Radu Drăgușin în cazul în care va prelua echipa.

Chiar Florin Manea, agentul fotbalistului, declara recent că Radu Drăgușin ar putea lua în considerare o despărțire de Spurs în cazul în care nu va primi mai multe minute stagiunea următoare. Tot impresarul spunea că Napoli ar fi o variantă foarte interesantă pentru fundașul echipei naționale, mai ales cu un antrenor precum Antonio Conte.

”Dacă Bayern și Tottenham nu ar fi fost interesate de el, ar fi ales-o pe Napoli. Conte este unul dintre cei mai buni antrenori din lume, ar fi o onoare pentru Drăgușin să lucreze cu el, dar deocamdată este dificil de spus ce se va întâmpla.

Apoi, dacă va veni o ofertă de împrumut din partea lui Napoli, cu Antonio Conte, antrenor, va trebui să o luăm în calcul.

Atunci când lucrezi cu cineva de nivelul lui Antonio Conte, înveți foarte multe lucruri. Dacă Postecoglou îi va spune lui Drăgușin la finalul sezonului că va fi în continuare rezervă, nu cred că el va rămâne acolo fără să joace”, a spus Florin Manea la Radio CRC.