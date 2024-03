Andrea Compango (27 de ani) are deja un gol marcat pentru clubul chinez, marcat la clubul chinez.

"Mă adaptez și sunt fericit să fiu aici", a declarat Compagno pentru Repubblica. "Descopăr locuri minunate și cred că m-am îmbogățit enorm din punct de vedere cultural", a spus fostul jucător al FCU Craiova și FCSB.

Fotbalistul trecut pe la juniorii lui Palermo înainte de a pleca în străinătate nu renunță la visul său de a juca în Serie A într-o zi.

"Echipa națională a Italiei rămâne mai mult decât un vis", a mărturisit el. "Dorința mea, încă din copilărie, a fost mereu să joc în Serie A. În Italia. Din păcate, însă, nu a existat niciodată o oportunitate concretă."

Compagno a fost cel mai prolific jucător italian din ligile majore internaționale în 2022, însă nu a prins lotul final al Italiei, în ciuda faptului că fusese inclus în lotul lărgit. "Nu mi-am creat niciodată așteptări, dar nu pot nega că am sperat. După patru ani în care am construit multe, am avut nevoie de o schimbare", a mai spus Compagnio.

Despre Andrea Compagno

Compagno și-a început cariera la Palermo, apoi a jucat pentru Catania. A evoluat la diverse echipe de-a lungul carierei sale, printre care Due Torri, Pinerolo, Torino U19, Argentina, Borgosesia, Nuorese, Tre Fiori, FCU Craiova și FCSB.

În sezonul curent, Compagno a jucat în 23 de partide pentru FCSB, în campionat, Cupa României și preliminariile Conference League, marcând patru goluri.