Analiza lui Gică Craioveanu după Villarreal - Liverpool: „M-am enervat rău!” Fotbaliștii români pe care-i vede jucând în Spania 

Liverpool este prima finalistă a acestei ediții de UEFA Champions League. După un 2-0 confortabil pe Anfield, „cormoranii” au avut emoții în manșa secundă. Villarreal a reușit să întoarcă diferența la pauză, prin golurile lui Dia și Coquelin, iar Jurgen Klopp (54 ani) a fost nevoit să mute în atac după primele 45 de minute.

Introducerea lui Luis Diaz (25 ani) a fost inspirată. Columbianul a marcat golul de 2-2, în minutul 67, cu 5 minute înaintea primei reușite a lui Fabinho (28 ani), ca în minutul 74, Mane (29 ani) să îi aducă victoria lui Liverpool.

Însă, Gică Craioveanu (54 ani) este încântat de parcursul fostei sale echipe în acest sezon european. Olteanul admiră modul în care Villarreal a evoluat în prima repriză și recunoaște că valoarea superioară a lui Liverpool și-a spus cuvântul în actul secund, când „cormoranii” au reușit să întoarcă scorul.

Craioveanu: „Chiar credeam că se va întâmpla minunea”

„Am început meciul cu inima strânsă, după 0-2 la Liverpool e foarte dificil, dar prima repriză a fost una la superlativ! Să fim corecți, Liverpool nu a avut șanse, a fost spre zero! Cu Salah și Thiago, omul fundamental la mijloc pentru ei, total ieșiți din joc. Am comentat meciul la Onda Cero, acolo comentez meciurile lui Villarreal, Sociedad și Getafe, echipele din Spania pentru care am jucat. La pauză chiar credeam că se va întâmpla minunea, erau argumente certe.

Sunt câteva lucruri care explică finalul pe care nu mi l-am dorit. Întâi de toate, ședința lui Klopp la pauză și intrarea lui Diaz. Au modificat enorm jocul lui Liverpool. Mai ales pentru că Mane a trecut în zona vârfului și a început să câștige duelurile în spatele fundașilor lui Villarreal. Albiol făcuse o primă repriză excelentă, dar aceste schimbări au transformat meciul. Apoi, să ne gândim la oboseala celor de la Villarreal. Au jucat cam cu aceiași jucători și în campionat, și în Europa. E alt context, comparativ cu Liverpool, cu forța lotului de acolo.

Eu cred că s-ar fi putut obține calificarea în 90 de minute, dacă ne raportăm la prima repriză. Dacă se ajungea în prelungiri, Liverpool era mare favorită la calificare, din punct de vedere fizic, în primul rând. Bine, nouă ne-a lipsit și Danjouma, un atacant foarte bun, excelent în dueluri unu la unu, dar accidentat acum. M-am enervat rău cu Dia în atac, surprins de vreo patru ori în ofsaid!”, a declarat Gică Craioveanu pentru playsport.

Fostul atacant a vorbit și despre posibilitatea ca alți români să joace pentru Villarreal în viitor. Singurii pe care Gică Craioveanu îi vede la echipa antrenată de Unai Emery (50 ani) sunt Alexandru Cicâldău (24 ani), Andrei Ivan (25 ani) și Florin Tănase (27 ani). Totodată, acesta îi sfătuiește pe fotbaliștii tineri din Liga 1 să nu se grăbească să plece în străinătate.

Craioveanu: „Trebuie să renunțăm la mentalitatea mulțumirii”

„Foarte realist, eu spun că putem avea jucători la nivelul acesta, în tricoul lui Villarreal! Tănase, despre care spunea Ioan Andone, eu cred că are multă calitate și, dincolo de asta, faptul că marchează foarte mult, deși nu e vârf, îi aduce un plus foarte apreciat în evaluările pe care le-ar face un club de aici. Îi văd la Villarreal sau la un club de acest nivel și pe Cicâldău sau Ivan. Mai ales că se zvonește că Villarreal îl va vinde pe Danjouma.

Noi avem jucători de talent, trebuie să renunțăm însă la mentalitatea mulțumirii cu puțin! Gata, ne-am transferat, avem salariu mare… și ce facem? Eu am plecat la 27 de ani din România și am ieșit de două ori golghter! Nu m-am grăbit să plec repede, câine surd la vânătoare”, a precizat Gică Craioveanu.