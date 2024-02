Aleksander Ceferin pleacă de la UEFA, în 2027, chiar dacă a schimbat statutul: "Am vrut să văd adevăratele fețe ale unora"

Joi a avut loc la Paris un nou congres UEFA. Pe ordinea de zi s-a supus la vot propunerea controversată a lui Aleksander Ceferin prin care i s-ar permite să candideze și la alegerile din 2027, chiar dacă ar fi fost vorba deja de al patrulea mandat.

Federația de Fotbal din Anglia a fost singura care a votat împotriva modificării statutului, 49 dintre voturile asociațiilor membre fiind pentru.

Planul lui Aleksander Ceferin a fost contestat inițial de mai mulți membri importanți UEFA. Recent, Zvonimir Boban a demisionat din funcția de director al UEFA, considerând că mișcarea președintelui a fost una "nedemocratică".

Chiar dacă planul său a dat roade, iar statutul a fost modificat, Ceferin a anunțat imediat după congresul UEFA că nu va candida la alegerile din 2027.

"Am decis acum 6 luni să nu mai candidez. Motivul este acela că fiecare organizație are nevoie de sânge proaspăt după ceva timp, dar, mai presus de asta, faptul că sunt deja de șapte ani departe de familie.

Intenționat nu mi-am exprimat public gândurile pentru că am vrut să văd adevăratele fețele ale unor oameni. Și le-am văzut", a spus Aleksander Ceferin, citat de UEFA.

