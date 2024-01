După un neașteptat rezultat de egalitate cu Mozambic, Egipt spera să obțină o victorie în confruntarea cu Ghana, însă prima repriză a decurs cum nu se poate mai prost.

Cu un minut înainte de finalul primei reprize, starul lui Liverpool a cerut să fie schimbat, din cauza unei probleme medicale la picior, ieșind în lacrimi de pe teren.

Mo Salah off for Egypt against Ghana. pic.twitter.com/hdFhyzSVVA