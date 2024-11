Kylian Mbappe a absentat din lotul Franței pentru meciurile internaționale din noiembrie, deși este perfect sănătos și pregătit de joc. Aceasta este a doua sa absență consecutivă, lăsând fanii surprinși, chiar dacă colegii săi din echipa națională nu au fost la fel de șocați.



Conform publicației L’Equipe, Mbappe și-a exprimat clar intențiile încă din septembrie. El le-a spus colegilor că prioritatea sa pe termen lung este Real Madrid. Obiectivul lui Mbappé este să ajungă la un nivel maxim de pregătire fizică pentru a câștiga trofee de echipă și distincții individuale, inclusiv prestigiosul Balon de Aur.



Absența sa este o decizie personală, deoarece el își dorește să fie într-o formă optimă pentru a atinge succesul alături de Real Madrid, preferând să își canalizeze eforturile pentru acest scop în loc să participe la meciurile actuale ale Franței.



Didier Deschamps a răbufnit când a fost întrebat de Kylian Mbappe



În cadrul conferinței de presă susținută înaintea meciului cu Israel, Didier Deschamps a făcut un apel să nu mai fie întrebat despre Kylian Mbappe.



"Ajunge! Am spus ce aveam de spus. Sunteți liberi să vorbiți și să interpretați. Nu voi mai repeta ce am spus. Am un meci, am 23 de jucători care sunt aici și Kylian nu e aici. Lăsați-l în pace, vă rog!", a transmis selecționerul Franței.