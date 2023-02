AC Milan, Chelsea și FC Barcelona se luptă pentru puștiul minune al lui Răzvan Lucescu! PAOK cere 20 de milioane

Puștiul minune pregătit de antrenorul român Răzvan Lucescu a intrat în atenția echipelor din vestul Europei. Conform InsideFutbol, AC Milan ar fi gata să ofere 10 milioane de euro în schimbul mijlocașului Konstantelias. De asemenea, în cursă s-ar mai afla Chelsea, FC Barcelona, Leeds United, Sevilla și FC Salzburg.

Austriecii ar pregăti și ei o ofertă în valoare de 12 milioane de euro, conform sursei citate. Presa din Grecia scrie că PAOK ar fi dispusă să-l cedeze pe Giannis Konstantelias în perioada de mercato din vară. Prețul cerut ar fi de 20 de milioane de euro.

Giannis Konstantelias a crescut în academia clubului PAOK Salonic. În 2020 a început să se pregătească cu prima echipă, iar în 2022 a fost trimis sub formă de împrumut la KAS Eupen, în Belgia.

Antrenorul Pablo Garcia i-a oferit lui Konstantelias șansa debutului la PAOK Salonic. Acest lucru s-a întâmplat pe 17 ianuarie 2021, într-un succes clar cu OFI Creta, scor 3-0.

Până acum, mijlocașul a evoluat în 29 de meciuri oficiale pentru PAOK. El a înscris un gol sub comanda lui Răzvan Lucescu și a livrat șase pase decisive. În Belgia, la KAS Eupen, a evoluat în opt partide și nu a marcat niciun gol.

Foarte tehnic, Konstantelias a devenit viral după ultimul derby PAOK - AEK Atena, scor 2-0. El a reușit o pasă de gol senzațională, care a făcut înconjurul lumii.

19-year-old PAOK youngster Giannis Konstantelias with the assist of the season! WOW pic.twitter.com/C3XJ3wph8R