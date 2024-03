A rămas pe dinafară! Jucătorul exclus din cantonamentul Italiei din cauza unor acuzații de rasism a fost achitat

"Având în vedere că nu a fost atins nivelul minim de certitudine rezonabilă cu privire la conţinutul discriminatoriu al infracţiunii săvârşite, s-a decis neaplicarea sancţiunilor prevăzute de articolul 28 din Codul justiţiei sportive", a explicat într-un comunicat Gerardo Mastandrea, judecătorul Federaţiei Italiene care se ocupă de chestiunile disciplinare, citat de Agerpres.

Potrivit acestui articol, fundașul lui Inter Milano ar fi fost pasibil de o suspendare de cel puţin zece meciuri de campionat, care i-ar fi încheiat sezonul şi i-ar fi compromis în mare măsură participarea la EURO 2024 din Germania (14 iunie - 14 iulie).

"Conţinutul discriminatoriu, fără a pune în discuţie buna-credinţă (a lui Juan Jesus), pare să fi fost perceput doar de jucătorul ofensat, fără sprijinul vreunei dovezi externe, fie audio, video sau chiar mărturie", se arată în hotărârea FIGC.

OFFICIAL: Acerbi will not be suspended for the incident with Juan Jesus due to a lack of evidence.

The Inter defender will also be made available for Italy again. pic.twitter.com/EJwnyDHNkB