Saudiții care dețin Newcastle United vor deveni acționari la o echipă de tradiție din Italia!

Saudiții vor deține 41.7% din AC Milan

Conform datelor obținute de Gazzetta dello Sport, PIF va achiziționa cu 487.5 milioane de dolari un pachet de 80% din acțiunile Vendor Loan, ceea ce înseamnă ca va avea deține 41.7% din clubul de fotbal italian AC Milan.

Fondul saudit are o valoare actuală de 861 de miliarde de dolari și vrea să treacă de 1 miliard de dolari până la finalul anului 2025. Mai deține clubul Newcastle United, pentru care a plătit 350 milioane de euro, în 2021, dar și alte patru cluburi din Saudi Pro League. Ar fi a doua implicare serioasă a șeicilor din Golful Persic în fotbalul milanez, după ce Jassim bin Hamad al-Thani a făcut o ofertă pentru Inter Milano, refuzată momentan de Suning Holdings Group.

RedBird, cu patronul lui Manchester City printre acționari

Acționarul majoritar, RedBird Capital Partners, care are sediul în New York și este condus de Gerry Cardinale, îi are printre acționari pe Mansour bin Zayed Al Nahyan (Emiratele Arabe Unite, patronul City Football Group) și are un portofoliu de 10 miliarde de dolari.

RedBird a plătit 1.2 miliarde de dolari pentru controlul asupra lui AC Milan, în august 2022, când a preluat participațiunea deținută de Elliott Investment Management, și mai deține clubul francez Toulouse FC și un pachet minoritar la Liverpool FC. Mutarea este momentan cercetată de procurorii italieni, care suspectează că RedBird a fost folosită ca paravan pentru Elliott Investment Management.

Arabia Saudită face investiții masive în sport

Prințul Mohammed bin Salman, succesorul la tron în țara din Golful Persic, este un avid consumator de sport și a dispus investiții enorme în ultimii ani, de peste 6 miliarde de dolari. Familia regală din Arabia Saudită deține Aramco, cea mai mare companie petrolieră din lume și cea mai bogată companie arabă din ultimii ani, care a avut o cifră de afaceri de 535.2 miliarde de dolari în anul 2022 și care a semnat recent un contract de sponsorizare cu asociația CONCACAF. De asemenea, PIF a oferit un miliard de euro pentru fuziunea circuitelor de tenis ATP şi WTA.

Arabia Saudită este gazda unei curse de Formula 1 (Saudi Arabian Grand Prix / Jeddah Corniche Circuit) și sponsor al echipei Aston Martin Racing F1 și a primit organizarea Cupei Mondiale de Fotbal din 2032. Saudiții au primit acțiuni la Professional Fighters League (MMA), au înființat LIV Golf, un campionat de golf care rivalizează deja cu prestigiosul Professional Golf Association (PGA), finanțează Houston Half Marathon și International Cricket Committee, au cumpărat cluburile de fotbal Newcastle United (Premier League), Sheffield United (Premier League / Abdullah Bin Mosaad Al Saud) și Almeria (La Liga / Turki Al-Sheikh) și făcuseră ofertă să achiziționeze AS Roma (Serie A), înainte să se implice la AC Milan.

De asemenea, în ultimii ani, Saudi Pro League a atras vedete internaționale, precum Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Aymeric Laporte, Marcelo Brozovic (Al Nassr), Karim Benzema, Fabinho (Al Ittihad), N'Golo Kante, Edouard Mendy, Roberto Firmino, Franck Kessie (Al Ahly), Neymar, Kalidou Koulibaly, Aleksandar Mitrovic, Sergej Milinkovic-Savic (Al Hilal), Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum, Moussa Dembele (Al Ettifaq), Grzegorz Krychowiak (Abha), Yannick Carrasco sau Ever Banega (Al Shabab).

Foto - Getty Images