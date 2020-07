A pariat 50 de lei si a castigat 200 000 de euro! Inspiratie INCREDIBILA pentru un jucator! Meciurile care i-au adus O AVERE

Flerul i-a adus un castig enorm pe finalul sezonului!

Un parior englez a investit 10 lire, putin peste 50 de lei, intr-un bilet pe are a pus 18 evenimente. La toate meciurile a prevazut ca ambele echipe vor marca. Pariorul a pus pe bilet partide din Anglia, Italia, Danemarca, Australia, Ungaria sau Belarus. A nimerit tot si a ajuns la un castig babulos: aproape 210 000 de euro!



"N-am vazut niciodata un asemenea bilet. Pariorul nostru a avut un mare noroc", a spus unul dintre purtatorii de cuvant ai Ladbrokes, Alex Apati.

Meciurile pe care a pariat englezul norocos (cotele sunt exprimate in sistemul britanic)

West Ham v Watford - 20/23

Reggio Audace FC v Novara - 19/20

Bari v Carrarese - 4/5

Huddersfield v West Brom - EVS

Sydney FC v Wellington Phoenix - 4/6

KFC Komamo v Vasas SC - 1/2

SC Neusiedl 1919 v ASK Elektra - 2/7

SK St. Johann in Tirol v FC Kufstein - 4/11

FC Slutsk v Isloch - 3/4

Gorodeya v Belshina - 7/10

Boreham Wood v Halifax Town - 10/11

Albacete Balompie v Real Zaragoza - 5/6

Delfino Pescara 1936 v Frosinone - 5/6

Cittadella v Ascoli - 4/5

Crotone v Salernitana - 5/6

Empoli v Virtus Entella - 20/23

SC Pisa v Trapani Calcio - 3/4

Midtjylland v Nordsjaelland - 3/5

