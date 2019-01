5 meciuri de vazut in acest weekend. Barca, Real si Atleti fac spectacol in acest final de saptamana

Cea mai grea perioada a anului pentru pariori si devoratorii de meciuri la tv: dintre campionatele puternice, doar cele din Spania si Portugalia nu au luat pauza.

Majoritatea campionatelor europene fie s-au incheiat deja, fie au luat pauza cateva saptamani sau cateva luni. In timp ce unele ligi din Europa de Nord se desfasoara dupa sistemul primavara - toamna si s-au incheiat deja, urmand sa se reia cu o noua editie in cateva luni, in estul continentului campionatele urmeaza sa continue odata cu venirea primaverii. Asa ca gama de meciuri din acest final de an nu este foarte variata.

Dintre campionatele mai importante, doar in Spania si Portugalia se vor juca partide in acest weekend. In restul ligiilor europene tari s-a luat pauza, in aceasta situatie gasindu-se Anglia (3 - 12 ianuarie), Italia (29 decembrie - 19 ianuarie), Germania (23 decembrie - 18 ianuarie), Franta (23 decembrie - 11 ianuarie), Olanda (23 decembrie - 18 ianuarie), Turcia (24 decembrie - 20 ianuarie), Rusia (10 decembrie - 3 martie), Scotia (29 decembrie - 23 ianuarie), Grecia (17 decembrie - 12 ianuarie) si Belgia (27 decembrie - 18 ianuarie).

Cele mai importante 5 meciuri din acest weekend sunt:

FC Sevilla - Atletico Madrid (Spania, duminica, 6 ianuarie, 17.15)

Real Madrid - Real Sociedad (Spania, duminica, 6 ianuarie, 19.30)

Benfica Lisabona - Rio Ave (Portugalia, duminica, 6 ianuarie, 19.30)

Getafe - FC Barcelona (Spania, duminica, 6 ianuarie, 21.45)

Sporting Braga - Boavista Porto (Portugalia, Portugalia, 6 ianuarie, 22.00)