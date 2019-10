3 staruri de nivel mondial huiduite meci de meci de fanii echipei la care evolueaza

Fotbalul este fara doar si poate un sport al orgolilor.

Se pare ca banii nu aduc fericirea nici macar in fotbal. Cluburile baga adanc mana in buzunar pentru a aduce staruri la echipa, dar relatia cu fanii s-a degradat in randul unora.



NEYMAR



Cazul lui Neymar la Paris este bine cunoscut. Acesta si-a pus suporterii in cap atunci cand a recunoscut ca face tot posibilul pentru a revenii la Barcelona.

Brazilianul s-a revansat fata de suporteri in acest inceput de sezon cu o serie de reusite importante, dar impacarea definitiva este departe de a se produce.



MAURO ICARDI



Intre Icardi si fanii lui Inter s-a produs o ruptura definitiva dupa ce fotbalistul adus de la Sampdoria s-a lasat influentat in mare parte de decizile luate de Wanda, impresarul si sotia acestuia.

Acesta a declarat chiar ca este pregatit sa se cu fiecare suporter care-l apostrofeaza si este gata sa plateasca 100 de criminali din Argentina pentru a le declara razboi suporterilor furiosi.

GIANLUIGI DONNARUMMA

La doar 20 de ani, portarul din Italia a devenit om de baza la AC Milan, dar a intrat in conflict cu fanii de pe San Siro dupa ce in 2017 a cerut o suma imensa de bani pentru prelungirea contractului si a fost la un pas sa plece.

Atunci fanii chiar i-au pus porecla "Dollarumma", dar intre timp se pare ca lucrurile s-au mai linistit in ciuda faptului ca AC Milan este departe de performantele din alte vremuri.