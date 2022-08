Yin și Yang în Formula 1! Verstappen și Leclerc, presupoziții diferite după cursa de la MP al Ungariei

Max Verstappen (Red Bull) a câştigat Marele Premiu al Ungariei la Formula 1, a 13-a etapă a Campionatului Mondial, care a avut loc duminică pe circuitul Hungaroring (4,381 km) de lângă Budapesta.

Charles Leclerc (Ferrari), câștigătorul etapei din Franța a Formulei 1, a terminat abia pe a șasea poziție, la 16 secunde de primul loc, devansându-l pe Lando Norris (McLaren) cu aproape un minut.

Ce a spus Verstappen după cursă

În urma finish-ului, campionul mondial Max Verstappen a vorbit despre faptul că a avut o strategie excelentă și că este fericit, pentru că a reușit să-și adjudece încă o poziție bună.

„Speram la început să mă apropii măcar de podium. Condițiile au fost dificile, dar am avut o strategie foarte bună. Am fost reactivi și am ciupit bine curbele, am avut ture bune și, la sfârșit, am câștigat cursa”, a spus britanicul, potrivit Sky Sports.

Leclerc are o poveste total diferită față de Verstappen

Charles Leclerc nu a arătat atât de bine cum a făcut-o în celelalte curse de la campionatul mondial al Formulei 1 din această stagiune. Monegascul a dat vina pe strategie pentru faptul că a fost greșită și a menționat momentul când a simțit că a pierdut cursa.

„Totul era sub control și, pentru ceva motiv, nu știu de ce, am schimbat cu roțile grele. Am spus pe radio că eram confortabil cu cele medii și voiam să le țin foarte mult. Mă simțeam bine. Nu știu de ce a trebuit să luăm o decizie diferită.

Viteza a fost de partea mea, am fost fericit. Singurul lucru pe care cu siguranță că toți îl vor memora este ultima parte a cursei, un dezastru pentru mine, mai ales cu roțile grele. Acolo am pierdut cursa. Am pierdut 20 secunde la boxe. Vom clarifica situația și vom face mai bine data viitoare”, au fost cuvintele pilotului monegasc, conform Sky Sports.

Ce urmează în Formula 1

Următoarea etapă a Marelui Premiu va fi în Belgia, pe circuitul de Spa-Francorchamps. Cursa va începe cu antrenamentul de pe 26 august, pe 27 vor fi calificările, iar finala pe 28.