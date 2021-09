Verstappen câștigă cursa de pe pământul natal și revine pe prima poziție în clasamentul mondial!

Max Verstappen a avut parte de un week-end extraordinar în a 13-a cursă a sezonului. Pilotul celor de la Red Bull Racing Honda a dominat încă din calificări, când a reușit să obțină polul în fața lui Lewis Hamilton (1:08:885 față de 1:08:923).

Încă de la de startul cursei, Verstappen s-a detașat de adversarul său de la Mercedes și a condus întreg traseul. Neerlandezul a trecut linia de sosire în uralele conaționalilor, adjudecându-și a 13-a etapă a sezonului, la o diferență de 20.932 secunde de Lewis Hamilton.

