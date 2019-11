Primul inteviu OFICIAL dupa accidentul teribil din 2013! Sotia lui Schumacher a vorbit in premiera: ce a spus despre starea lui Michael

Corinna Schumacher, sotia lui Michael Schumacher, a oferit primul interviu oficial dupa accidentul suferit de acesta in 2013.

Sotia lui Schumacher nu a oferit detalii despre starea fostului campion din Formula 1, insa a tinut sa precizeze ca Michael are parte de cea mai buna ingrijire posibila. De asemenea, Corinna Schumacher a afirmat si ca nu s-au aflat detalii despre starea lui Michael pentru ca acesta si-a dorit ca totul sa fie tinut departe de public.

"Puteti fi siguri ca se afla pe cele mai bune maini si ca facem tot ce putem pentru a-l ajuta. Va rugam sa intelegeti ca este dorinta lui ca acest subiect sa fie tinut in privat. Intotdeauna si-a dorit asta", a declarat Corinna Schumacher pentru revista germana She.

Schumacher a suferit un traumatism cranian sever in 2013 pe cand se afla la schi. Schumacher a suferit doua operatii la spitalul din Grenoble, a fost transferat apoi in 2014 la un spital din Laussane, iar din septembrie 2014 este tratat in locuinta sa din Elvetia.

Schumacher a castigat 7 titluri de campion mondial in Formula 1: in 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 si 2004.