Hamilton a castigat Marele Premiu al Toscanei si este la o victorie de recordul lui Schumacher! Cursa INCREDIBILA: 8 abandonuri

Hamilton s-a apropiat la o singură lungime de recordul germanului Michael Schumacher.

De sase ori campion mondial, Lewis s-a impus dupa o noua cursa haotica, marcata de numeroase accidente si abandonuri, pe pista de la Mugello. Podiumul a fost completat de coechipierul sau finlandez Valtteri Bottas si de thailandezul Alexander Albon (Red Bull), aflat la cel mai bun rezultat al carierei.

Hamilton a incheiat victorios in sase din cele noua curse din acest sezon si isi propune sa egaleze un alt record al lui Schumacher, care a fost de sapte ori campion mondial.

Clasamentul cursei:

1. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Mercedes) 2 h 19 min 35 sec 060/1000

2. Valtteri Bottas (Finlanda/Mercedes) +4.880

3. Alexander Albon (Thailanda/Red Bull) +8.064

4. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) +10.417

5. Sergio Perez (Mexic/Racing Point) +15.650

6. Lando Norris (Marea Britanie/McLaren) +18.883

7. Daniil Kviat (Rusia/Alpha Tauri) +21.756

8. Charles Leclerc (Monaco/Ferrari) +28.345

9. Kimi Raikkonen (Finlanda/Alfa Romeo) +29.770

10. Sebastian Vettel (Germania/Ferrari) +29.983

11. George Russell (Marea Britanie/Williams) +32.404

12. Romain Grosjean (Franţa/Haas) + 42.036

Au abandonat: Esteban Ocon (Franţa/Renault), Carlos Sainz Jr. (Spania/McLaren), Kevin Magnussen (Danemarca/Haas), Pierre Gasly (Franţa/AlphaTauri), Nicholas Latifi (Canada/Williams), Antonio Giovinazzi (Italia/Alfa Romeo), Max Verstappen (Olanda/Red Bull), Lance Stroll (Canada/Racing Point).

AICI AI VIDEO CU CELE MAI IMPORTANTE MOMENTE ALE CURSEI

RACE HIGHLIGHTS: TUSCANY ????

Watch all the best bits from a dramatic race at Mugello - where there was drama from start to finish???? ⬇️#TuscanGP ???????? #F1