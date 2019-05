"Draga, avem o masina de F1 in fata casei!" :) O familie din Anglia s-a trezit cu supercar-ul lui Hamilton la usa: motivul din spatele unui gest impresionant

O familie din Anglia s-a trezit cu o masina de Formula 1 pe peluza din fata casei.

Si nu orice bolid de Formula 1, ci chiar masina in care Hamilton a castigat GrandPrix-ul din Catalunya. Mercedes si-a trimis masina in fata casei familiei Shaw pentru tanarul Harry.



Inaintea cursei din Catalunya, staff-ul lui Hamilton i-a aratat pilotului britanic un scurt video in care pustiul Harry Shaw in varsta de 5 ani il incuraja pe campionul mondial.



Harry Shaw era in acel moment pe patul de spital, fiind diagnosticat cu o forma rara si agresiva de cancer. Imediat ce copilul a fost externat, masina de Formula 1 a ajuns in fata casei lui.