Cum ajungi campion mondial în Formula 1. Povestea lui Max Verstappen, olandezul care a prins aripi în 2021

Pilotul minune al Red Bull Honda a reușit să întreacă toate așteptările și să devină cel mai bun pilot din cea mai urmărită competiție tip cursă din lume. El l-a devansat pe Lewis Hamilton, în ultimul tur al unei curse legendare, la Abu Dhabi.

Povestea lui e plină de reușite, dar și muncă din greu. Acesta era considerat, încă din ”juniorat”, un viitor pilot ”de aur”, iar Red Bull Honda a dat o adevărată lovitură când a reușit să îl coopteze pe tânărul olandez.

Pe 30 septembrie 1997 se năștea Max Emilian Verstappen. Am putea spune că are pasiunea de pilotaj de mic, pentru că tatăl său, Jos Verstappen, era pilot de F1 și a evoluat, la doar 10 zile de la nașterea fiului său, în Marele Premiu al Japoniei de la Suzuka.

La 7 ani, Max debuta în racing, paticipând în campionatul de juniori al Belgiei. Fiind foarte talentat, acesta a dominat competiția, devenind campionul Belgiei la juniori la doar opt ani.

Deoarece era foarte bun, acesta concura atât în Belgia, cât și în Olanda. În 2007, era dublu campion național în ambele țări. Totuși, anul cheie al evoluției lui avea să fie 2013.

În urmă cu opt ani, Max devenea campion mondial și european la karting, aceasta fiind ultima categorie înainte de cursele de monoposturi. La 16 ani, urca pentru prima oară într-o mașină de F1.

În 2014, alături de Van Amersfoort Racing, Max Verstappen participa în Formula 3, iar evoluțiile sale au atras atenția mai multor echipe din F1. Scuderia Toro Rosso l-a semnat pe acesta, iar la Suzuka a devenit cel mai tânăr pilot care ia parte la un weekend în circuitul F1.

Echipa lui era criticată la acea vreme, deoarece au trimis pe pistă un tânăr care nici măcar nu avea vârsta legală pentru a avea permis de conducere.

În 2015, acesta își începea oficial cariera în F1, la doar 17 ani. În primul sezon, a adunat 49 de puncte și a obținut trei premii FIA: debutantul anului, personalitatea anului şi depăşirea anului.

Sezonul 2016 l-a găzit la Toro Rosso, însă ulterior a ajuns la Red Bull Honda, în locul rusului Daniil Kvyat, scos din circuit din cauza unei dispute cu Sebastian Vettel. La 18 ani și 227 de zile, Verstappen devenea cel mai tânăr câștigător al unei curse din istoria F1, după ce a triumfat la Marele Premiu al Cataluniei, chiar la debutul pentru echipa la care avea să scrie istorie.

FLASHBACK: SPAIN 2016

Youngest leader of an F1 race ✅

Youngest driver to score a podium finish ✅

Youngest ever race winner ✅

The #SpanishGP will always be special for @Max33Verstappen ???????? pic.twitter.com/Urt3yWxmDm