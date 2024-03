A început așa cum s-a terminat! Max Verstappen, debut cu victorie în noul sezon din Formula 1 

Campionul mondial en titre, plecat din pole position, a dominat cursa de la un capăt la altul, obţinând cu această ocazie a 55-a victorie din cariera sa.

"Mad Max" l-a devansat cu 22.457 pe Sergio Perez, colegul său de la Red Bull, clasat pe locul secund. Poziţia a treia a fost ocupată de Carlos Sainz Jr (Ferrari).

A fost a 114-a victorie obţinută de Red Bull de la intrarea sa în Formula 1, în urmă cu 20 de ani, graţie căreia a egalat echipa Williams, ocupanta poziţiei a patra în clasamentul all-time din Marele Circ, dominat de scuderia Ferrari, cu 243 de succese.

Următoarea cursă va fi în Arabia Saudită, sâmbăta viitoare.

Max Verstappen completes a flawless drive to seal victory in the season opener ????#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/o43XDdCZti