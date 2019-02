VIDEO | Ar fi fost cu siguranta golul carierei pentru Ivan! Arbitrii "i-au rapit" bucuria romanului: de ce au anulat golul cu Inter

Inter a castigat pe terenul celor de la Rapid Viena in turul 16-imilor Europa League.

Italienii au castigat dupa golul lui Martinez din minutul 39, reusita venita dintr-o lovitura de la 11 metri. Scorul ar fi putut fi altul daca reusita lui Andrei Ivan nu ar fi fost anulata de brigada de arbitri.

Andrei Ivan a reusit sa trimita mingea in poarta lui Handanovic in minutul 3 de prelungiri al primei reprize, insa arbitrii "i-au rapit" bucuria internationalului roman. Pasa catre Ivan a venit de la Berisha care se afla in off-side.



