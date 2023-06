Ceahlăul a promovat în Liga 2 după barajul cu Foresta Suceava, câștigat de nemțeni cu 2-0, în fața a aproximativ 10.000 de fani. Krell a apărat un penalty în prelungirile primei reprize, confirmând forma bună traversată de la revenirea sub comanda lui Cristi Pustai.

Stefan Krell, după promovarea cu Ceahlăul: "Prima dată când joc cu 10.000 de fani în tribune"

Născut la Viena, Krell a evoluat în ultimii patru ani exclusiv în România. A sosit prima dată la Dunărea Călărași, în 2019, alături de care a evoluat în Liga 2, iar ulterior a mai fost legitimat la Sporting Roșiori și Ceahlăul Piatra Neamț. Cu formația de sub Pietricica a semnat în martie și s-a impus imediat între buturi: 14 meciuri, 8 victorii, 6 remize și niciun eșec.

Sport.ro a stat de vorbă cu Stefan Krell, care a explicat de ce a ales un austriac să joace în România, cum a căpătat dragostea față de țara noastră, dar și de ce îl consideră pe profesorul Cristi Pustai unul dintre cei mai mari antrenori.

Stefan, cum te simți după promovare?

Nu realizez până acum 100% ce s-a întâmplat. A fost incredibil, ceva extraordinar. Sunt foarte fericit și mândru de echipă, de antrenori. Sunt bucuros și pentru suporteri, pentru oraș. 10.000 de fani la ultimul meci, ceva extraordinar.

Cum a fost atmosfera?

Când ești concentrat la meci, nu îți dai seama foarte bine, dar la începutul meciului i-am auzit strigând "Ceahlăul, Ceahlăul!". Au fost al 12-lea jucător.

A fost cel mai frumos meci al carierei tale din punct de vedere al atmosferei?

Pot să spun că da, a fost cel mai frumos meci din carieră. În ultimele 4 luni am văzut fani care vin la stadion tot mai mult și le-am oferit rezultate foarte bune. La ultimul meci au fost 10.000, nu mă așteptam. Atmosfera din stadion a fost incredibilă. Să fiu sincer, a fost pentru prima dată în carieră când am jucat cu 10.000 de fani în tribune.

Și le-ai oferit o surpriză celor 10.000 de fani. Ai apărat un penalty într-un moment foarte important...

Așa e și ma bucur tare mult ca am reușit aceasta peformanță. E adevărat, a fost foarte important momentul, chiar înainte de pauză, iar asta i-a motivat și mai mult pe jucători. Ne-am spus că nu putem ceda, toată lumea a luptat pentru toată lumea. Sunt foarte mândru de toată echipa. Am primit multe mesaje pe Facebook în care mi se mulțumea pentru penalty-ul apărat. E adevărat, statisticile nu mint. Am jucat 14 meciuri și nu am pierdut niciunul: 8 victorii și 6 remize, fără gol primit în ultimele două meciuri. Dar nu e vorba de mine, ci de întreaga echipă, de staff-ul tehnic, de domnul profesor Pustai si de conducerea clubului, care ne-a susținut și ne susține in continuare.

Cum ai ajuns în România?

Am ajuns la Călărași prima dată. Eram în Austria, iar un impresar m-a sunat și mi-a spus că Dunărea Călărași caută un portar și că obiectivul este promovarea în Liga 1. Sigur, m-am gândit că nu știu mai nimic despre România, a trebuit să mă informez, dar am acceptat pentru a vedea o nouă țară, o nouă cultură, o nouă experiență. Am mers la Călărași, m-am antrenat cu ei și mi-au propus să rămân. Așa a început capitolul România.

"Lumea nu înțelegea de ce am ales România. Iubesc țara asta, aveți tot: Brașov, Constanța, București, orașe frumoase"

Ce știai despre România înainte de sosirea la Călărași? Fie fotbalistic, fie pur și simplu despre țară.

Nu știam nimic mai mult decat numărul 10, Hagi! Am vorbit cu fotbaliști care au jucat în România. Mi s-a spus că aici fotbalul e numărul 1, toată lumea iubește fotbalul. Mulți spuneau: 'E o țară săracă, mentalitatea românilor e una urâtă', dar le-am zis: 'Ok, dar vreau să am propria mea experiență'. Prima dată când am ajuns în România era foarte cald la Călărași. Erau 35 de grade, iar eu nu eram obișnuit cu asta în Austria. Am avut nevoie de câteva luni să mă adaptez aici. Am văzut cât de multă pasiune este aici pentru fotbal, iar asta m-a surprins. Dacă aș face o comparație cu Austria, aici există foarte multă pasiune, indiferent că e vorba de un meci amical, un antrenament sau un derby. Sincer, sunt foarte fericit că am venit în România, la Călărași, iar acum câteva luni la Ceahlăul.

Apropiații ce ți-au spus când ai ales România?

Am fost întrebat dacă îmi place aici. Mulți îmi spuneau că eu sunt austriac, că vin dintr-o țară frumoasă și nu înțelegeau de ce am ales România. Le-am spus tuturor același lucru: nu știam nimic despre această țară, dar acum o iubesc! De ce? În primul rând aveți tot. Aveți Constanța, marea. Aveți Brașov, un alt oraș frumos. București, la fel. Acum sunt la Piatra Neamț, e un oraș mai mic, dar e frumos. Mă bucur mult să văd copii la stadion, care vor mereu să facă poze cu fotbaliștii. Pasiunea voastră pentru fotbal e incredibilă.

"Da, în Austria poți merge la schi, dar poți face asta și la Brașov! Ce a spus Fraisl? Părerea lui!"

Un alt portar din Austria care a jucat în România, Martin Fraisl, spunea într-un interviu acum câțiva ani că România e o țară săracă, iar ceea ce a văzut aici l-a făcut să fie mai recunoscător pentru ceea ce are. Pare că tu ai o părere total diferită.

Fiecare poate să aibă părerea lui. Mie mi-au trebuit câteva luni de adaptare. Evident, nu poți compara țările, România și Austria sunt două țări complet diferite, dar trebuie să vezi părțile frumoase din România, la fel ca în cazul Austriei. Mulți oameni cu care am vorbit de aici mi-au spus: 'Da, dar Austria e o țară rasistă!'. Eu nu pot să zic că România e o țară săracă. România e foarte frumoasă, aveți o țară foarte frumoasă, orașe foarte frumoase, oameni frumoși. Eu vreau să promovez asta, să le spun și altora cât de frumoasă este România. Da, în Austria poți merge la schi, dar poți să faci asta și la Brașov, unde este foarte frumos. Nu știu care a fost experiența lui Fraisl, însă eu m-am simțit binevenit aici. Îl cunosc, știu că a avut succes la Botoșani, însă e părerea lui. Eu am de mai bine de un an și jumătate o prietenă de aici, din București. E 100% româncă și ce pot să vă mai zic?

Înainte de sosirea în România, Krell a jucat doar în ligile inferioare din Austria, la formații precum SC/ESV Parndorf, SV Horn, Floridsdorder AC sau TSV Harberg.

Și plănuiești să te stabilești aici în viitor?

Sincer, nu știu încă. Sunt deschis la orice. E posibil să ne stabilim în România, dar nu se știe niciodată în fotbal ce îți rezervă viitorul.

"Cristi Pustai? Unul dintre cei mai mari antrenori ai României!"

Apropo de viitor, ce urmează pentru tine? Rămâi la Ceahlăul?

Toți terminăm contractele la finalul lunii, știam asta de când am semnat. Pentru mine nu a fost o problemă, mi-am zis doar că vreau să reușim să promovăm. Eu îmi doresc să rămân pentru că m-am îndrăgostit de această echipă, de acest stadion frumos. Am văzut că întreg orașul este alături de echipă. Domnul profesor Pustai a semnat și el un contract pe doi, iar ăsta un semn bun, înseamnă că Ceahlăul își dorește mai mult.

Ai spus de Cristi Pustai. Cum l-ai putea descrie?

Unul dintre cei mai mari antrenori din România! E foarte profesionist, are multă experiență și știe ce îți dorește. Dacă înțelegi modul în care lucrează, atunci ai șanse mari să reușești. E un antrenor foarte pasionat de ceea ce face, are o experiență vastă și se vede că iubește fotbalul foarte mult.

În România apar des probleme financiare, cu jucători neplătiți. Tu ce experiențe ai avut?

Au fost anumite intârzieri de plata in trecut. În Austria nu există așa ceva. La Ceahlăul nu exista probleme financiare și sunt foarte mulțumit din acest punct de vedere. Îi mulțumesc sponsorului nostru, domnul Anton Măzărianu, președintele COMES. Dacă iubești fotbalul, nu te gândești numai la bani. Tot cu domnul profesor Pustai am reușit să mergem în play-off și la barajul pentru promovare, când am jucat la Călărași.

"Campionatul României față de al Austriei? Complet diferit"

Urmărești fotbalul din Liga 1?

Normal!

Și cum ți se pare față de campionatul Austriei?

Nu pot spune că este mai bun sau mai slab, ci doar că este un fotbal complet diferit. Este un stil total diferit aici. În România e mai mult vorba despre agresivitate, despre forță. În Austria se pune mult mai mult accent pe tactică. Eu nu sunt în poziția să spun dacă este campionatul mai bun sau slab, doar că e mai diferit.

Îți place vreun portar anume din Liga 1?

Am avut un portar favorit, dar nu mai joacă acum. Apăra pentru Craiova, iar acum e în Italia. Pigliacelli.

Împlinești 31 de ani. Ce îți propui de la restul carierei?

Mi-aș dori să rămân la Ceahlăul încă doi-trei ani. Ce mi-au oferit ei în ultimele luni aș vrea să le ofer înapoi. Mi-aș dori să promovez cu echipa asta în Liga 1. Asta simt acum. Aș da totul pentru acest obiectiv. Orașul, stadionul și suporterii aceștia trebuie să fie în prima ligă.

"Nu-mi plac gropile, îmi stric mașina"

Mi-ai spus multe lucruri frumoase despre România. Nu ai și ceva anume care nu îți place aici?

Străzile! Nu-mi plac. Sunt multe gropi și îmi stric mașina.

Nu vezi asta în Austria, nu?

Nu vezi, dar Austria este și o țară mai mică și e de înțeles. Ce nu îmi mai place este că nu prea există o conexiune între fotbaliști și fani. E o distanță prea mare.

La ce te referi mai exact?

Mă refer că nu există o relație foarte apropiată între cluburi și fani. Ar trebui să existe o legătură mai apropiată. Fanii merg la stadion, susțin echipa, apoi merg acasă. Nu au posibilitatea să interacționeze cu fotbaliștii, să vorbească cu ei. Sunt cluburi mari în România, cum ar fi FCSB, Rapid, care ar putea fi mai apropiate de fani, să îi cheme la stadion, să discute cu fanii, să stea la o cafea cu ei. Pentru mine este foarte important asta. De exemplu, Rapid și FCSB au 30.000 de fani la stadion, dar trebuie să le oferi ceva la schimb, să organizezi niște întâlniri, să îi aduci mai aproape de tine. Uite, de exemplu, la ultimul meci al nostru, fanii au intrat pe teren și am făcut sute de selfie-uri. Asta își doreau și a fost o experiență foarte frumoasă și pentru mine.