Ce fotbaliști ai remarcat la United? United are jucători buni. Bruno Fernandes, Garnacho. Trebuie să câștige meciul, o să dea totul, spun eu. Altfel, pot să rateze play-off-ul competiției. Sigur va fi un meci buni. Mai ales că și FCSB are o echipă bună, joacă bine și sunt și într-o formă super bună.

Dacă tot am vorbit despre Europa League, trebuie să te întreb și despre Champions League. Ai o favorită? Nimeni nu so creadă, dar eu cred în Manchester City. E o echipă foarte bună. În campionat sunt departe de titlu și atunci concentrarea poate fi pe Champions League. O să meargă bine, părerea mea. Chiar cred că o să câștige!

Te-ai fi așteptat să joace aici și CFR Cluj? Da, pe de altă parte mă așteptam și la CFR Cluj să prindă un loc. Are un istoric în Europa. Noi am făcut 10 puncte atunci! Am jucat cu echipe mari. Am ajucat cu Manchester United, Chelsea, Galatsaray. CFR ar trebui să-și concentreze atenția și pe Europa, nu doar pe câștigarea campionatului în România.

Foto: Getty Images

Ai adus în discuție România: cu ce impresii ai plecat de aici?

În România am trăit cea mai bună perioadă din viața mea. Îmi aduc aminte cu drag de toate amintirile de acolo. Aș putea să zic că e a doua mea casă, dar nu e! E chiar prima! Pentru ce am trăit la CFR și, în general, în România alături de oamenii de acolo... Jos pălăria. Am primit respect. Nu am trăit niciodată în viața ce am trăit acolo.



Acum ești la Pacos Ferreira.

Da! Acum sunt director sportiv la Pacos Ferreira. Și mă gândesc să mă întorc în România! Nu știu când, dar cu siguranță este un obiectiv pe care mi l-am impus. Mi-a plăcut mult în țară.



Te regăsești în vreun jucător din România?

Poate Camora! Dar va fi greu să ajungă un alt Cadu. Să facă ce am făcut eu. Să câștige ce am câștigat eu la CFR. Eu, după ce am plecat din România, am spus că în următorii 20 de ani nu va mai fi nicio altă echipa ca a lui CFR Cluj. Să faci 10 puncte în Europa...