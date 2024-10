PAOK vine după două eșecuri consecutive, 1-3 contra lui Galatasaray și 0-1 în derby-ul cu Aris din campionat, iar Răzvan Lucescu descrie viitoarea adversară, FCSB, drept o echipă foarte puternică.

Răzvan Lucescu: "FCSB joacă fotbal, îndrăznește, are jucători de talent și e foarte puternică"

La conferința de presă premergătoare jocului, fostul selecționer al României a fost întrebat cum i se pare faptul că FCSB face schimbări masive în primul 11 de la meci la meci.

"Eu cred că această rotație a jucătorilor îi ajută pe toți să fie foarte motivați, prezenți în munca echipei, să aibă forțe proaspete de la un meci la altul. Nu uita că FCSB a început greoi campionatul - absolut normal! Câștigase titlul, a fost o stare de euforie, motivația n-a fost la cel mai înalt nivel. Să știi că și noi am simțit-o pe pielea noastră, dar noi n-am început campionatul imediat.

Încet, încet, lucrurile s-au așezat și au început să obțină rezultate bune. Arată clar că sunt în revenire. În Europa a existat motivația foarte mare și i-a ajutat să compenseze. FCSB e o echipă care joacă fotbal, care îndrăznește, care are jucători de talent, pe fiecare post sunt mai multe posibilități și de aceea se și fac foarte multe schimbări. Analizând-o în aceste zile foarte atent pot să spun doar că e o echipă foarte puternică", a spus Răzvan Lucescu.

Răzvan Lucescu: "Pentru mine meciul contra lui FCSB este un meci la fel ca toate celelalte. Nimic mai mult"

Deși este un adversar declarat al celor de la FCSB, având în vedere trecutul său rapidist și derby-ul UEFAntastic din 2006, Răzvan Lucescu spune că meciul de mâine va fi unul ca oricare altul pentru el.

"Pentru mine e ceva absolut normal. Am început în 2004, am trecut prin sute de experiențe, am câștigat foarte mult, am pierdut foarte mult. Ca să ajung să câștig a trebuit să pierd. Ajungi la a vedea fiecare meci ca pe un meci. Atât și nimic mai mult. După urmează altul.

Dacă este să plec mâine din fotbal, eu plec satisfăcut și fericit. Am atins tot ceea ce voiam să ating. De acum vreau să mă bucur. Într-adevăr, vreau să câștig fiecare meci, asta rămâne în mine, dar din celelalte puncte de vedere mi-am demonstrat ce aveam să-mi demonstrez. Pentru mine meciul contra lui FCSB este un meci la fel ca toate celelalte. Nimic mai mult", a mai spus Răzvan Lucescu.

Răzvan Lucescu: "FCSB este Steaua"



Pe parcursul conferinței de presă, Răzvan Lucescu s-a referit la viitoarea adversară numind-o fie FCSB, fie Steaua. Întrebat despre acest aspect, tehnicianul și-a exprimat din nou poziția sa cunoscută.

"Pentru mine este Steaua. Eu nu știu ce se întâmplă, nu mă pricep la contracte, habar n-am, n-am fost implicat. Eu văd doar o continuitate a acelei echipe Steaua care aparținea în ultima perioadă tot lui Gigi Becali. Cum s-a ajuns acolo nu știu și nu mă interesează. Pentru mine e Steaua. Am spus acum FCSB ca să nu creez confuzie aici pentru că nu știu cum a apărut în media, FCSB sau Steaua. Dar este Steaua!", a mai spus Lucescu.