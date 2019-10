"O tragedie in trei acte!" Reactia presei franceze dupa victoria CFR-ului! "Rennes a trait un cosmar impotriva Clujului"

Presa franceza nu a iertat-o pe Rennes.

Dupa eliminarile lui Mendy si Camavinga, Rennes este criticata pentru abordarea meciului cu CFR si forma slaba pe care echipa a aratat-o pe teren.

L'Equipe scrie despre seara de cosmar pe care Rennes a trait-o pe teren propriu.

"Stade Rennais a plonjat intr-un cosmar intunecat, care a parut fara sfarsit, in confruntarea cu Cluj. Nimic, absolut nimic, nu le-a suras "Bretonilor", ale caror sanse la calificare in urmatoarea runda scad.

Rennes a inceput meciul in cel mai teribil mod posibil. O tragedie in trei acte, doar in prima repriza. Drama s-a prelungit cu inceputul celei de-a doua reprize. Nimic nu a mers in favoarea lor, impotriva unui adversar rau, dar limitat", scrie L'Equipe.