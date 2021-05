"Nu am mai batut un penalty de cand eram la juniori!" Reactie geniala a lui Albiol dupa ce a castigat primul trofeu european cu Villarreal 

Villarreal a castigat Europa League pentru prima data in istorie.

Spaniolii s-au impus la loviturile de departajare in finala cu Manchester United si au reusit sa castige trofeul dupa ce David De Gea a ratat. Pana la portarul 'diavolilor' toti fotbalistii au reusit sa transforme penalty-urile fara probleme.

Capitanul lui Villarreal, Raul Albiol, a fost si el unul dintre jucatorii desemnati sa execute la loviturile de departajare, iar la finalul meciului a oferit o reactie spumoasa.

"Am facut totul perfect. Daca stiam am fi repetat, insa zilele trecute nu am antrenat penalty-urile. Am fost perfecti. Incredibil. Eu nu am mai batut un penalty de la juniori.

Este un premiu important, pe care suntem foarte fericiti sa il castigam. Il meritam, insa nu doar jucatorii, ci si intreg staff-ul, presedintele, care nu a putut veni", a spus Albiol citat de Mundo Deportivo.