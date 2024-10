Unicul gol al partidei a fost reuşit de Daniel Bîrligea (45+8), iar căpitanul Darius Olaru a fost eliminat pentru al doilea cartonaş galben în minutul 55. FCSB a obţinut o victorie muncită, în faţa unei formaţii aflate în criză, ajunsă la trei înfrângeri consecutive în toate competiţiile.

Imediat după meci, Kirill Despodov a mărturisit că formația pregătită de Răzvan Lucescu nu ar fi meritat să piardă, ținând cont de numeroasele ocazii pe care și le-a creat.

"Am pierdut trei meciuri consecutive și suntem îngrijorați. Trebuie să avem reacție. Nu am meritat să pierdem (n.r. cu FCSB). Am încercat, am avut numeroase ocazii, dar nu am reușit să marcăm, deși nu am renunțat nicio clipă.

Am presat încă de la început, am primit gol într-un moment nepotrivit, am alergat după victorie. Ne-am luptat, trebuie să lăsăm capul jos și să muncim mai mult.

Nu este vorba despre încredere. Rezultatele vor veni, pentru că jucăm bine. Trebuie să reacționăm imediat și să obținem victorii în următoarele partide din campionat și Europa", a declarat Kirill Despodov, potrivit gazzetta.gr.

Ilie Dumitrescu, impresionat de Ștefan Târnovanu

Fostul internațional român este de părere că portarul FCSB-ului a avut o evoluție solidă, de care avea nevoie pentru a depăși criticile primite după prestațiile mai puțin convingătoare din ultima perioadă.

"Meciul era extrem de interesant cu Olaru în teren. Am văzut un PAOK care risca foarte mult, era cu linia de fund undeva în terenul nostru. Orice recuperare ar fi avut și Miculescu și Bîrligea, doi jucători cu o viteză foarte bună, puteam să-i surprindem.

Târnovanu chiar avea nevoie de un meci ca acesta. Avea nevoie de o evoluție la nivelul la care ne-a obișnuit. A făcut un meci extraordinar. Târnovanu, în seara asta, este omul meciului. El și cu Olaru trebuiau să fie. Și Popescu a jucat foarte bine, și Dawa.

În prima repriză, PAOK mi s-a părut într-un tonus foarte bun. N-au fructificat ocaziile. În momentul în care faci un joc bun și îți dă gol FCSB, prin acțiunea aia senzațională a lui Olaru cu Bîrligea, psihologic echipa PAOK n-a mai existat. Dovadă în partea a doua a meciului, cei care au fost mental mai puternici au fost cei de la FCSB, și din punct de vedere fizic au stat mai bine", a declarat Ilie Dumitrescu, la Digi Sport.