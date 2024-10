Darius Olaru a tras concluziile la finalul meciului de la Salonic.

Darius Olaru: ”Arbitrul a inventat acel cartonaș roșu!”

Căpitanul roș-albaștrilor a fost înger și demon la Salonic. Golul lui Bîrligea a venit ca urmare a unei acțiuni foarte bune în flancul drept a lui Olaru, însă căpitanul roș-albaștrilor a greșit flagrant în repriza secundă, atunci când a prin balonul cu mâna și a văzut al doilea cartonaș galben.

Olaru spune însă că primul cartonaș galben primit din partea lui Stegemann nu ar fi trebuit acordat, deoarece a lovit mingea, iar, la cel de-al doilea, fotbalistul consideră că germanul a scos cartonașul mult prea ușor.

”O seară nebună, ne bucurăm că în final am câștigat, că am obținut trei puncte mari în deplasare cu o echipă foarte bună. Un teren greu, cu un om în minus timp de 40-45 de minute. O seară nebună, dificilă, dar în final am câștigat trei puncte importante pentru noi.

Am inventat acel gol, iar apoi arbitrul a inventat acel cartonaș roșu. La acea fază, am avut o acțiune bună, i-am dat pasă în fața porții lui Dani, iar la acel cartonaș roșu, cumva am condus mingea 30-40 de metri cu un om în spate, m-a împins, când am picat pe minge, mi-a acordat cartonașul galben foarte ușor. La primul cartonaș galben, dau clar în minge, la acea fază s-a accidentat foarte grav și colegul meu. Îmi pare rău, dar mă bucur că ceilalți au făcut o treabă bună și au reușit să câștige meciul”, a spus căpitanul roș-albaștrilor.

Darius Olaru: ”Prezența patronului a fost o motivație în plus pentru noi!”

Totodată, Olaru și-a arătat regretul față de accidentarea suferită de Mihai Lixandru și a ținut să sublinieze faptul că prezența pe stadion a lui Gigi Becali reprezintă o motivație în plus pentru roș-albaștri.

”Sunt trei puncte mari. Cred că cea mai mare pierdere este Lix, mi-aș dori să nu fie adevărat, dar din ce am văzut, cred că e o accidentare destul de gravă.

Nu am privit finalul, am stat în vestiar 35 de minute și m-am rugat să fie totul bine. În final m-am bucurat pe gazon alături de colegii mei.

Pnetru noi a fost o motivație în plus, înseamnă foarte mult pentru noi, sperăm să vină mai des alături de noi, ne face plăcere să fim alături de dânsul, este o persoană importantă pentru tot fotbalul românesc și pentru noi.

Este o competiție europeană, este alt nivel, aici ne arătăm adevăratul nivel, mă bucur că am reușit să câștigăm, suntem la un nivel bun și dacă vom fi convocați, mergem acolo și vom arăta că avem calitate”, a spus Darius Olaru la finalul meciului.