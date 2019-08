Inexplicabil! Coman era SINGUR cu portarul, dar i-a PASAT. Ocazie URIASA in meciul cu Guimaraes. Cum a putut sa suteze

Florinel Coman a fost in centrul celor mai importante actiuni ofensive ale FCSB in prima repriza a meciului cu Guimaraes.

In minutul 23, Coman a lovit bara cu un sut din careu. Un sfert de ora mai tarziu, a fost din nou aproape de gol. Coman a primit de la Pintilii in pozitie excelenta, dar a trimis in portarul Douglas! Nici lui nu i-a venit sa creada cat de prost a dat. Coman a facut si faza reprizei in minutul 10, cand a trecut superb de doi adversari si i-a trimis lui Ovidiu Popescu, al carui sut s-a oprit insa in blocaj.