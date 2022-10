Încă un meci în Europa League, încă un eșec pentru Mircea Lucescu. Cât s-a terminat Dinamo Kiev - Rennes

Dinamo Kiev nu a putut să o obțină niciun rezultat pozitiv până acum în Europa League. Formația dirijată de Mircea Lucescu a pierdut pe bandă rulantă: 1-2 vs Fenerbahce, 0-1 vs AEK Larnaca, 1-2 și 0-1 vs Rennes.

Dinamo Kiev - Rennes 0-1

Lucescu nu și-a putut mobiliza echipa nici în meciul de pe stadionul "MKS Cracovia" din Polonia. Wooh a marcat pentru francezi în minutul 48 și a închis tabela până la fluierul final.

Antrenorul a făcut trei schimbări dintr-un foc în minutul 66: Vivcharenko, intrat în locul lui Dubinchak, Vanat, în locul lui Basedin și Kabaev, în locul lui Garmash.

În minutul 70, Shepelev a părăsit terenul pentru a-i face loc lui Andriyevski, iar în minutul 77, Lucescu a epuizat cele cinci schimbări cu Karavaev intrat în locul lui Tymchyk.

Dinamo, în această stagiune

În campionat, Dinamo Kiev se află pe poziția a opta, cu nouă puncte din 15 posibile. Formația tehnicianului român a înregistrat trei victorii și două înfrângeri în cinci etape.

În următorul meci, Dinamo o va întâlni pe Șahtior Donețk duminică, 16 octombrie, de la ora 17:00. Meciurile din grupele Europa League revin abia pe 27 octombrie.