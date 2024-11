Campioana României s-a impus grație golurilor marcate de Florin Tănase - minutul 16, lovitură liberă deviată de zid - și Daniel Bîrligea - minutul 46, după o degajare greșită a portarului de la Midtjylland. FCSB are 9 puncte după primele 4 etape din Europa League.

Florin Tănase, după 2-0 cu Midtjylland: "Nu știu dacă voi putea juca cu U Cluj. La cum simt acum piciorul, sunt probleme"

Tănase a acuzat dureri după doar șase minute și a primit îngrijiri. Șeptarul a revenit ulterior pe gazon, a marcat din lovitură liberă, însă în minutul 29 a fost înlocuit, acuzând din nou probleme medicale.



După meci, Florin Tănase a explicat că simte în continuare dureri la picior, iar prezența sa la meciul cu liderul Universitatea Cluj, de duminică, este pusă la îndoială.



"O seară frumoasă pentru noi. Știam că ne așteaptă un meci dificil, dar eram foarte încrezători. Suntem o echipă puternică pe teren propriu, cu jucători foarte buni. Aveam acest plus, cel al suporterilor și eram obligați să obținem cele 3 puncte.



Lovitura liberă era pe 16 metri. Am încercat să dau la poartă, a fost deviată și am avut șansa să înscriu, să deschid scorul.



Am simțit o încărcătură. Doctorul mi-a făcut manevrele acelea pentru a vedea dacă este rupt sau întins. Nu am simțit nimic, am continuat, am marcat, iar după aceea am simțit la celălalt picior. Este posibil să fie și ceva din cauza spatelui. Nu știu dacă voi putea juca cu U Cluj. La cum simt acum piciorul, sunt probleme.



Avem 9 puncte în Europa League. Nimeni nu se aștepta. Păcat de acel meci de la Rangers unde am lipsit foarte mulți jucători, peste 60% din jucătorii care au fost cu PAOK. Dacă eram toți sănătoși, ar fi stat diferit meciul de la Rangers. Nu mi s-a părut o echipă foarte bună și am fi putut să câștigăm.



Suntem obligați să câștigăm la Cluj pentru a ne apropia de ei. Cu Craiova am făcut greșeli. Sper să nu mai facem și să luăm cele 3 puncte", a spus Florin Tănase, după victoria cu Midtjylland.

