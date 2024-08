Englezii atacă FCSB-ul acolo unde o doare cel mai tare: ”Părerile sunt împărțite”

După ce FCSB s-a calificat în faza principală din Europa League, în urma victoriei din dubla manșă cu LASK Linz, din play-off, scor 2-1 la general (1-1 în tur și 1-0 în retur), vineri și-a aflat adversarele, iar una dintre ele este Manchester United!

În faza principală, campioana României le va întâlni și pe Rangers (în deplasare), PAOK (în deplasare), Olympiacos (acasă), Midtjylland (acasă), Qarabag (în deplasare), Hoffenheim (în deplasare) și FK RFS Riga (acasă), iar reacțiile din presa internațională continuă să vină.

Englezii, remarcă în disputa FCSB – Steaua, după ce campioana României a fost împerecheată cu Manchester United

O analiză în New York Times, realizată de un important jurnalist, Andy Mitten, evidențiază cea mai importantă problemă cu care se confruntă FCSB de câțiva ani buni, anume disputa cu Steaua în ceea ce privește istoria, trofeele și așa mai departe, care s-au reflectat în procese nesfârșite.

Reputatul om de presă a venit în România în urmă cu câțiva ani, pentru a se interesa de această dispută dintre cele două cluburi, realizând interviuri cu oameni de fotbal, iar în urma tragerii la soți pentru faza principală din Europa League a notat următoarele.

”Cât despre FCSB, cunoscută înainte ca Steaua București, am petrecut weekendul de dinaintea pandemiei în capitala României, scriind despre Steaua și ce legătură are cu FCSB. Am cunoscut ultrași, foști jucători care au câștigat Cupa Campionilor Europeni cu Steaua, în 1986, și jurnalişti, și am plecat fără o concluzie.

Să spunem doar că părerile sunt împărțite”, a notat jurnalistul Andy Mitten despre FCSB, într-o analiză pentru New York Times – The Athletic, când a analizat adversarele lui Manchester United.

FCSB are încredere că poate aduna multe puncte în Europa League

În ciuda adversarilor pe care îi va avea în Europa League, tabăra FCSB-ului este încrezătoare în privința unor rezultate pozitive. Gigi Becali speră la un egal cu Manchester United și este convins că echipa lui va învinge pe PAOK, formația pregătită de Răzvan Lucescu, dar și pe Qarabag sau Olympiakos.

Gigi Becali crede că singura echipă care îi va face probleme lui FCSB este Hoffenheim, dar rămâne de văzut câte puncte va acumula, cu adevărat, campioana României. A avut probleme și cu Linz până la urmă, o formație pe care a învins-o la limită, în urma unui gol marcat în minutele de prelungire ale returului din Ghencea.