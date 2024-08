Ofertă de ultimă oră pentru un star de la United! Unde poate ajunge jucătorul cotat cândva la 130 de milioane de euro

Intrat de mai multă vreme într-un conflict deschis cu Erik ten Hag, aripa dreaptă care în 2019 era cotată la 130 de milioane de euro nu mai are viitor pe Old Trafford, iar Chelsea și-a manifestat interesul pentru a-l aduce pe Stamford Bridge sub formă de împrumut.

În prima fază a negocierilor s-a vorbit despre un schimb între Jadon Sancho și Raheem Sterling, însă "diavolii" nu au acceptat propunerea, în principal pentru că și Juventus s-a arătată interesată de fostul internațional englez, cotat acum la 30 de milioane de euro.

Chelsea insistă pentru Jadon Sancho

Oferta de împrumut a italienilor nu s-a ridicat, însă, la nivelul pretențiilor financiare ale lui United, motiv pentru care "saga Jadon Sancho" a continuat în ultimele zile. Până azi, când Chelsea a accelerat discuțiile și a trimis o ofertă oficială de împrumut pentru un sezon, informație confirmată de majoritatea surselor de încredere din presa britanică.

"Albaștrii" din Londra vor să-l includă în tranzacție pe tânărul Carney Chukwuemeka (20 de ani), jucător care a atras la un moment dat interesul lui United, însă omologii de pe Old Trafford vor o tranzacție singulară, pentru a obține o sumă de bani convenabilă în momentul în care vor accepta să-l trimită pe Sancho pe Stamford Bridge.

Negocierile sunt în plină desfășurare și un detaliu care ar putea facilita încheierea afacerii este dorința lui Sancho de a o părăsi pe United, fostul star al Borussiei Dortmund fiind conștient că nu va primi prea multe șanse cât timp Erik ten Hag este pe banca tehnică. Asta în ciuda faptului că la nivel declarativ managerul olandez îl consideră o opțiune viabilă într-un sezon în care United e implicată în lupta din Premier League, dar și în Europa League, Cupa Angliei și Cupa Ligii Angliei.

Jadon Sancho, aventură dezamăgitoare pe Teatrul Viselor

Sancho a fost cumpărat de United de la Borussia Dortmund în 2021, contra sumei de 85 de milioane de euro, însă aventura sa pe Teatrul Viselor a fost una dezamăgitoare. După evoluții modeste și intrarea în dizgrația lui Ten Hag, a fost împrumutat pe Signal Iduna Park în iarna acestui an, regăsindu-și la BVB forma de odinioară și atrăgând interesul lui Juventus și Chelsea.

În acest sezon, Sancho nu a fost folosit în Premier League și a prins doar șapte minute în Supercupa Angliei, pierdută de Manchester United în fața rivalei Manchester City.