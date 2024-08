Rangers, adversara FCSB din Europa League. Istoria, palmaresul și curiozități despre clubul scoțian 

Rangers Football Club, cunoscut în mod obișnuit sub denumirea de Glasgow Rangers, este unul dintre cele mai vechi și prestigioase cluburi de fotbal din Scoția și din lume.

Istoria clubului Rangers, de la începuturi până astăzi

Fondat în martie 1872 de patru adolescenți – Peter McNeil, Moses McNeil, Peter Campbell și William McBeath – Rangers a luat naștere în timpul unei plimbări prin West End Park (acum Kelvingrove Park), în Glasgow. Tinerii și-au dorit să formeze o echipă de fotbal și, astfel, au pus bazele a ceea ce avea să devină un club legendar. Primul meci al echipei a avut loc în mai 1872, împotriva echipei Callander, pe terenul Fleshers' Haugh din Glasgow Green.

De-a lungul istoriei sale de peste 150 de ani, Rangers a devenit un simbol al succesului în fotbalul scoțian și internațional. Clubul a câștigat titlul de campioană a Scoției de 55 de ori, un record absolut, și a adunat 34 de Cupe ale Scoției și 28 de Cupe ale Ligii Scoțiene. De asemenea, Rangers a reușit să câștige de șapte ori tripla națională, un alt record în Scoția.

Un moment definitoriu în istoria clubului a fost victoria în Cupa Cupelor Europene din 1972, când Rangers a învins echipa sovietică Dinamo Moscova cu 3-2 în finala jucată la Barcelona. Aceasta rămâne singura competiție europeană majoră câștigată de Rangers, deși clubul a fost aproape de a repeta succesul de mai multe ori, ajungând în finala Cupei UEFA în 2008 și în finala Europa League în 2022.

Rangers are o rivalitate îndelungată și intensă cu Celtic, cele două echipe fiind cunoscute sub numele colectiv de Old Firm. Acest derby este considerat unul dintre cele mai mari și mai aprige rivalități din fotbalul mondial, având o semnificație profundă atât pe teren, cât și în afara lui, reflectând și adesea exacerbat tensiunile religioase și politice din Glasgow și din Scoția.

Pe parcursul istoriei sale, Rangers a trecut prin perioade de mare succes, dar și prin momente dificile. Un astfel de moment a fost în 2012, când clubul a intrat în administrare judiciară și a fost retrogradat în a patra ligă scoțiană. Cu toate acestea, în ciuda dificultăților financiare și a provocărilor din teren, Rangers a reușit să se reconstruiască și să revină în prim-planul fotbalului scoțian, reușind să câștige din nou titlul de campioană în 2021.

Culorile clubului

Culorile clubului Rangers sunt recunoscute în întreaga lume – albastru regal, alb și roșu. Aceste culori au devenit un simbol al identității clubului și sunt purtate cu mândrie de suporteri și jucători deopotrivă.

Culorile tradiționale ale clubului sunt completate de șorturi albe, adesea decorate cu margini albastre și/sau roșii, și ciorapi negri cu tivuri roșii. Acest design a rămas constant de-a lungul decadelor, devenind o parte esențială a identității vizuale a clubului.

Managerul clubului: Philippe Clement

În 2024, la cârma clubului Rangers se află Philippe Clement, un fost internațional belgian și manager de succes. Născut pe 22 martie 1974, Clement și-a început cariera de jucător profesionist la cluburile belgiene Beerschot și Genk, unde a jucat între 1992 și 1998. După un scurt periplu în Anglia, la Coventry City, Clement a petrecut un deceniu la Club Brugge, unde a devenit un jucător emblematic, acumulând 333 de apariții pentru club.

La nivel internațional, Philippe Clement a jucat pentru echipa națională a Belgiei de 38 de ori între 1998 și 2007, marcând un gol. Ca antrenor, Clement și-a făcut un nume prin performanțele sale remarcabile în fotbalul belgian, conducând atât Genk, cât și Club Brugge către titluri consecutive în Pro League belgiană.

Înainte de a ajunge la Rangers, Clement a avut o scurtă experiență în Ligue 1, unde a antrenat echipa AS Monaco. Sub conducerea sa, Rangers a continuat să fie o forță în fotbalul scoțian, menținându-se în lupta pentru titlurile interne și fiind un adversar competitiv în competițiile europene.

Clement este cunoscut pentru stilul său de joc pragmatic, dar ofensiv, și pentru abilitatea sa de a dezvolta talente tinere, făcându-l un antrenor potrivit pentru o echipă cu tradiție precum Rangers.

Participările Rangers în competițiile europene

De-a lungul istoriei sale, Rangers a avut numeroase participări în competițiile europene, devenind unul dintre cele mai cunoscute cluburi din Europa. Rangers a fost primul club britanic care a ajuns într-o finală de competiție europeană, în 1961, când a jucat în finala Cupei Cupelor Europene, pierzând în fața Fiorentinei. Echipa a repetat această performanță în 1967, dar a pierdut din nou, de data aceasta în fața echipei Bayern Munchen.

Cu toate acestea, punctul culminant al participărilor europene ale Rangers a fost în 1972, când echipa a câștigat Cupa Cupelor Europene, învingând Dinamo Moscova cu 3-2. Această victorie a rămas cea mai importantă realizare internațională a clubului.

În ultimii ani, Rangers a continuat să fie un competitor important în Europa, ajungând în finala Cupei UEFA în 2008, unde a pierdut în fața echipei Zenit Sankt Petersburg, și în finala Europa League în 2022, unde a pierdut împotriva echipei Eintracht Frankfurt la loviturile de departajare.

Curiozități despre Rangers

- Rangers este al patrulea cel mai vechi club de fotbal din Scoția și unul dintre cele mai vechi cluburi din lume.

- Clubul a câștigat titlul de campioană a Scoției de 55 de ori, mai mult decât orice alt club din istoria competiției.

- Stadionul Ibrox, casa Rangers, a fost deschis în 1929 și este un monument istoric de categorie B, fiind proiectat de celebrul arhitect de stadioane Archibald Leitch.

- Broxi Bear, mascota clubului, este un urs brun cu urechi și nas albastre, numele său fiind un anagram al stadionului Ibrox.

- În 2012, Rangers a fost retrogradat în liga a patra scoțiană din cauza problemelor financiare, dar a reușit să revină în Premiership în doar patru ani.

- Rivalii tradiționali ai clubului, Celtic, au o rivalitate atât de intensă cu Rangers încât meciurile dintre cele două echipe sunt cunoscute ca "Old Firm" și atrag atenția globală.

Ianis Hagi la Rangers

Ianis Hagi, fiul legendarului fotbalist român Gheorghe Hagi, a ajuns la Rangers în ianuarie 2020, împrumutat de la Genk. Ianis s-a integrat rapid în echipa antrenată la acea vreme de Steven Gerrard.

În scurt timp, Hagi și-a făcut un nume la Rangers prin evoluțiile sale spectaculoase, devenind un jucător-cheie în linia de mijloc a echipei. Una dintre cele mai memorabile performanțe ale sale a fost în meciul împotriva Sporting Braga, în Europa League, când a marcat două goluri și a contribuit decisiv la victoria Rangers.

Datorită impactului său imediat, Rangers a decis să îl achiziționeze definitiv în vara anului 2020. În sezonul 2020-2021, Hagi a contribuit la câștigarea titlului de campioană a Scoției, punând capăt unei secete de 10 ani pentru Rangers.

În sezonul 2021–22, Hagi a contribuit cu un gol la parcursul lui Rangers până în finala UEFA Europa League din 2022, egalând scorul la 1–1 în meciul din grupele competiției împotriva echipei Brøndby IF pe 4 noiembrie, după ce a intrat pe teren ca rezervă.

Pe 21 ianuarie 2022, în timpul unui meci de cupă împotriva echipei Stirling Albion s-a acidentat grav la genunchi și a ratat tot restul sezonului. A revenit pe 28 ianuarie anul următor, intrând pe teren în minutul 72 într-o victorie cu 2–0 pe teren propriu împotriva echipei St Johnstone.

Pe 27 august 2023, Hagi s-a transferat sub formă de împrumut pentru un sezon la clubul Alavés din La Liga. Pe 2 noiembrie 2023, a marcat primele sale două goluri pentru club într-o victorie cu 10–0 împotriva echipei Deportivo Murcia, într-un meci din Copa del Rey.

În vara anului 2024 a revenit la Rangers, dar managerul nu se bazează pe el și l-a trimis la echipa a doua în așteptarea unui transfer.