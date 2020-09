"E posibil sa fi gresit, trebuie sa vad si eu faza! Acum avem meci greu cu Clinceni!" Reactia INCREDIBILA a lui Pap dupa ce i-a zis 'ADIO' lui Mourinho

Botosani a pierdut pe teren propriu cu Shkendija, 0-1 si e eliminata din preliminariile Europa League.

Echipa lui Croitoru si-a incheiat aventura europeana dupa o infrangere rusinoasa cu Shkendija. Macedonii au inscris inca din primele minute ale partidei, dupa o gafa uriasa a lui Pap, care a iesit din nou din poarta si a primit un gol superb din lob.

Intrebat de eroarea facuta, Pap a declarat la finalul meciului ca nu a analizat golul incasat si nici nu stie daca a gresit.

"Ce sa lipseasca? Golul! Am primit gol rapid, nu am reusit sa revenim, am avut foarte multe ocazii, am dominat tot meciul. Am pierdut, supararea e mare, nu avem ce face.

Nu cred ca eram cu gandul la meciul cu Tottenham, nu avea cum sa aiba loc meciul ala daca nu castigam meciul de azi. Am avut ocazii mari, din pacate nu am profitat de ele.

Din nou gol prin lob, nu stiu ce puteam sa fac, nu am vazut inca golul, nu stiu daca e greseala mea. O sa vedem golul si analizam. Asta e viata de portar, nu ai ce sa faci, daca esti putin neatent, si nu ai o pozitionare buna in poarta...e posibil sa fi gresit. Asta este, orice a fost, nu mai conteaza!

Din pacate, ne este si rusine ca am pierdut meciul asta, nu aveam voie sa pierdem. Nu cred ca asta este imaginea fotbalului romanesc, s-a vazut si azi ca am fost mai buni, dar din pacate, nu am castigat.

Nu ne-a spus nimic, e foarte nervos, suparat, e normal. Nici nu a fost in vestiar inca", a spus Pap la finalul partidei.

"Asteptam cu entuziasm meciul cu Tottenham!"

David Babunski a vorbit si el la finalul partidei despre infrangerea suferita si a dezvaluit ca asteptau cu entuziasm partida cu Tottenham daca s-ar fi calificat.

"Am avut sansa mare sa obtinem ceva frumos, nu am reusit sa castigam desi am jucat bine si ne-am luptat pana la final.

La finalizare s-a facut diferenta, am primit gol devreme, am dominat tot meciul, insa ne-a lipsit ultima executie. Asteptam sa ne intalnim cu Tottenham, cu entuziasm chiar, dar acesta este fotbalul, pierzi si daca joci bine.

Este una dintre cele mai bune echipe din Macedonia, au jucatori buni, sunt competitivi. Stiam ca vor fi greu de invins, cred ca liga noastra are un nivel mai inalt, insa nu exista echipe slabe", a spus si Babunski.