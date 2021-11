Cristian Balaj a dezvăluit care este viitorul CFR-ului după eliminarea din Conference League

CFR Cluj a pierdut meciul cu Randers, 1-2, din runda a cincea din grupele Conference League.

Clujenii aveau nevoie de o victorie pentru a spera la calificarea în primăvara europeană, doar că danezii au fost cei care au controlat jocul, adjudecându-și toate cele trei puncte.

Însă, cu toate că nu a beneficiat de primele de la UEFA, în cazul accederii în fazele eliminatorii din Conference League, Cristian Balaj susține că viitorul clubului din Gruia nu depinde de acești bani. De asemenea, fostul arbitru a afirmat că CFR-ul se va axa pe centrul de copii și juniori.

„Noi avem jucători pe care îi urmărim de o lună, cu unii suntem în discuții. Rămâne de văzut ce vom decide în cele din urmă.

Mă gândesc ce antrenor ar trebui să nu fie atras de echipa națională? Este o onoare să antrenezi echipa națională, dar nu am discutat foarte mult cu Dan Petrescu acest subiect, în continuare este antrenorul echipei. Am avut discuțiin despre doar cum va arăta CFR din iarnă și din vară, după perioadele de transfer.

Nu întâmplător am subliniat și am tot repetat că sunt și voi fi suporterul tuturor echipelor românești care joacă în cupele europene pentru că aduc punctaj, fotbalul românesc are nevoie de așa ceva, are nevoie de o reconstrucție, de o reorganizare la nivelul academiilor. Ne dorim și la CFR Cluj să ne concentrăm pe ceea ce înseamnă academia de juniori. Vom încerca să aducem condiții cât mai bune pentru acești copii.

Viitorul echipei nu are legătură cu aceste bonusuri care vin de la UEFA. Echipa merge mai departe, subiectul insolvență nu există. Jucătorii au avut o primă importantă astăzi și pentru ei ar fi fost un venit important, doar că Randers a demonstrat că este o echipă care merită să meargă mai departe”, a declarat Cristian Balaj, la PRO X.