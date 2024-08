Concluzia antrenorului lui LASK Linz, după remiza cu FCSB: ”Prea haotic pentru gustul meu!”

Echipa calificată în faza principală a competiției se va decide în returul din Ghencea, programat pe 29 august.

Thomas Darazs: ”A fost prea haotic pentru gustul meu!”

Thomas Darazs, antrenorul celor de la LASK Linz, nu a fost mulțumit de felul în care echipa sa s-a prezentat după ce a reușit să deschidă scorul în fața lui FCSB.

Darazs a criticat și prestația din a doua repriză a echipei sale. Totuși, tehnicianul susține că ambele echipe au șanse egale de calificare, chiar dacă partida retur se va disputa în Ghencea, în fața suporterilor români.

”La finalul primei reprize, înainte să primim gol, am primit mingea inutil, iar apoi nu ne-am apărat așa cum ar fi trebuit. Până atunci, am făcut o treabă foarte bună în defensivă și am gestionat bine centrările adversarilor noștri.

În a doua repriză, nu am mai avut jocul sub control ca mai înainte. A fost prea haotic pentru gustul meu și le-am oferit prea multe spații. În final, suntem acolo unde eram și înaintea acestui meci. Ne vom pregăti cât putem de bine pentru meciul retur”, a spus Thomas Darazs.

