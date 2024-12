Ce crede Adrian Ilie despre șansele FCSB-ului în Europa League

Au mai rămas doar două jocuri din faza ligii a competiției pentru campioana en-titre. E vorba despre confruntările cu Qarabag (joi, 23 ianuarie, 19:45) și Manchester United (joi, 30 ianuarie, 22:00).

FCSB a înregistrat trei victorii (4-1 vs. RFS, 1-0 vs. PAOK și 2-0 vs. Midtjylland), două remize (0-0 vs. Olympiakos, 0-0 vs. Hoffenheim) și un eșec (0-4 vs. Rangers).

Adrian Ilie crede în FCSB

Fostul internațional român este de părere că FCSB a devenit o echipă matură și poate ajunge în fazele superioare din Europa League, cu puțin noroc.

"S-a făcut un nucleu bun la FCSB. Anul trecut au câştigat campionatul la o distanţă foarte mare de puncte şi au prins o experienţă. Şi o au deja. Au făcut supriza din Germania, cu meciul egal, dar ei joacă un fotbal bun. Şi au jucători de calitate.

Depinde şi de tragerea la sorţi pe care o vor avea de acum. Nu i-aş vedea că dacă joace cu Liverpool, de exemplu, poate să treacă. Dar au jucători buni, au experienţă. Jocul este foarte bun de echipă. Şi pot ajunge în sferturi. Deocamdată, nu trebuie să comparăm jucătorii. Viteza de execuţie este mult mai mare acum. Olaru, Bîrligea sunt jucători buni", a declarat Adrian Ilie, potrivit as.ro.