Ce concluzie a tras Florin Maxim, după Paksi - Corvinul 0-4 + ce a spus despre dreptul de promovare

La finalul meciului, antrenorul Florin Maxim a oferit declarații la microfon, unde și-a exprimat satisfacția față de prestația echipei sale pe terenul adversarului.

Florin Maxim: "Ne-a ieșit absolut tot!"

"Paksi a fost o echipă foarte agresivă, puternică. Știam că dacă nu ne ridicăm la un nivel fizic, vom avea probleme! Așa sunt meciurile din Europa League. Am trăit-o și eu pe pielea mea, ca jucător. Astăzi am fost echipa, cred eu, mai bună. Ne-a ieșit absolut totul, am fost mai implicați în joc, am avut și situații mai clare. Pe lângă golurile marcate, am mai avut 3-4 situații clare de a marca și asta spune multe pentru o echipă care joacă în deplasare", a declarat Florin Maxim în cadrul flash-interviurilor.

Maxim a adăugat că echipa sa a adus mulți jucători noi, care și-au demonstrat valoare în acest meci.

"Echipa noastră? Am adus mulți jucători noi dar în primul 11 nu am schimbat foarte multe. Au fost doar doi jucători noi, s-au intregrat bine. Sunt jucători pe care ni i-am dorit și au demonstrat", a adăugat tehnicianul.

În ceea ce privește perspectivele echipei în contextul dreptului de promovare, Maxim a fost clar că, chiar dacă acest drept nu este garantat, există speranțe.

"Dacă aveam dreptul de promovare, nu ne garanta nimeni că am fi reușit să promovăm. Urma un an în liga a doua. Sunt un antrenor tânăr și echipa mea este formată în mare parte din jucători tineri, de 20, 22, 23 de ani. Avem un portar de doar 20 de ani. Ne dorim să mergem cât mai departe și să realizăm lucruri frumoase pentru clubul nostru", a concluzionat Maxim.

Paksi FC - Corvinul Hunedoara 0-4

Corvinul a demonstrat o performanță impresionantă pe terenul adversarului. Încă din primele minute, au arătat determinare și eficiență în fața porții. Sergiu Buș a deschis scorul în minutul 9 cu un voleu spectaculos, după ce mingea a fost respinsă în urma unui corner.

Apoi, Lupu a marcat de două ori în prima repriză: mai întâi în prelungirile acesteia, profitând de o centrare perfectă în spatele defensivei maghiare, și apoi în minutul 86, când a reușit să finalizeze în urma unei respingeri în careu.

Startul reprizei secunde a fost mai puțin animat, cu echipele luptând pentru posesie în centrul terenului. În ciuda unei intervenții dure a lui Szabo asupra lui Hrezdac în minutul 76, jocul a continuat fără alte incidente majore până spre final.

Corvinul a dat lovitura de grație în minutul 86, când Roger a scăpat pe contraatac, iar după o pasă greșită în careu, Lupu a fost rapid la minge și l-a învins din nou pe portarul Szappanos. În minutul 90+3, Lupu și-a completat hat-trick-ul cu un șut puternic din apropierea punctului cu var, confirmând superioritatea echipei sale în această întâlnire.

Returul primului tur preliminar UEFA Europa League dintre Corvinul și Paksi se va juca săptămâna următoare la Sibiu, pe Stadionul Municipal. Confruntarea va fi LIVE TEXT pe www.sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro joi, 18 iulie, de la 21:00.