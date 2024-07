Formația dirijtă de Florin Maxim s-a impus cu 4-0 în deplasare și va juca returul cu Paksi cu prima șansă de calificare în al doilea tur preliminar din UEFA Europa League.

Marius Lupu, MVP-ul din Paksi - Corvinul, a făcut show la flash-interviu: ”Surpriză? Pentru noi nu a fost nicio surpriză”

Marius Lupu a marcat de trei ori în poarta ungurilor și va lua mingea acasă. La flash-interviu, după duelul din deplasare, fotbalistul și-a exprimat recunoștința pentru fanii care au venit la Paksi să-i susțină pe hunedoreni și a ținut să puncteze că dedică toate cele trei goluri familiei.

”Le mulțumim frumos suporterilor! Toate cele trei goluri le dedic familiei mele și copilului meu care se naște în august. La primul gol m-a descătușat. Toate golurile au fost importante. Toată echipa a contribuit.

Pentru noi nu a fost o surpriză. Am crezut de la bun început. Și când am câștigat cupa cu Oțelul. Nu e o surpriză pentru noi. Aici ne e locul. Am jucat cu mască, pentru că la meciul cu CFR Cluj din sferturi mi-am rupt nasul. Cel puțin șase luni, până mă operez, o să joc cu mască.

Ne așteaptă un meci cu Paksi la Sibiu. Va fi greu. Nu va conta scorul. Jucăm cu ei de la 0-0”, a spus Lupu.

Returul primului tur preliminar UEFA Europa League dintre Corvinul și Paksi se va juca săptămâna următoare la Sibiu, pe Stadionul Municipal. Confruntarea va fi LIVE TEXT pe www.sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro joi, 18 iulie, de la 21:00.